Supertähti Robbie Williams villitsi Nokia-areenan sunnuntai-iltana

Williamsin Tampereen-konsertti on osa supertähden 25-vuotisjuhlakiertuetta.

Supertähti, rock- ja pop-maailman viikari Robbie Williams valloitti täyden Nokia-areenan sunnuntai-iltana.

Williams saapui 25-vuotisjuhlakiertueellaan Suomessa pelkästään Tampereelle.

Williams hauskuutti yleisöä toteamalla heti Let me entertain you -jättihittinsä jälkeen, että artisti on aivan loppu, Aamulehden valokuvaaja Ossi Ahola raportoi areenasta.

Kolmannen kappaleen aikana Williams tervehti yleisöä läheltä ja hauskuutti monituhatpäistä yleisöä jälleen. Williams ihmetteli, miksi osa ihmisistä perääntyi eikä alkanut kosketella häntä, kuten Hampurin-konsertissa.

Williamsilla oli mukanaan Tampereella koko yhtyeensä sekä tanssivat taustalaulajat.

Williams on myynyt yli 75 miljoonaa albumia. Laulajalla on peräti neljätoista kotimaansa albumilistaykköstä, mikä on nostanut hänet eniten Britannian albumilistan ykkössijoja saaneeksi sooloartistiksi ohi Elvis Presleyn.

Robbie Williamsin keikan arvio julkaistaan Aamulehti.fi:ssä 6.3.

Nokia-areena oli sunnuntain konsertissa täynnä.

Williamsin mukana lavalla olivat tanssivat taustalaulajat.