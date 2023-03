Millainen musiikki soi kesällä Pirkanmaalla? – Klassisen musiikin festivaalit ponnistavat kohti koronan jälkeistä aikaa

Kangasala Classic tarjoaa luonnon innoittamaa musiikkia. Musiikkia! Ruovesi luottaa tuttuihin muusikoihin ja harvinaisempiin teoksiin.

Koronavuosien piinaamat klassisen musiikin kesäfestivaalit ovat pääsemässä tänä vuonna kunnolla jaloilleen. Pirkanmaalaisista tapahtumista kesän ohjelmansa ovat juuri julkistaneet Kangasala Classic ja Musiikkia! Ruovesi -tapahtuma.

Kangasalan festivaalin ajankohta on 15.–18. kesäkuuta. Festivaalin teeman nimenä on Inspiraationa luonto. ”Kangasala on tunnettu kauniista luonnostaan, järvistään ja harjuistaan, joista on inspiroitunut myös moni taiteilija. Upea luonto on suuri osa sitä, miksi Kangasalan kaupungista itse niin pidän, ja oli itsestään selvää, että joku vuosi tartun tähän aiheeseen”, sanoo festivaalin taiteellinen johtaja, alttoviulisti Elina Heikkinen.

Kangasalla kuultavia tunnettuja luontoteoksia ovat esimerkiksi Jean Sibeliuksen Puusarja pianisti Ossi Tannerin soittama, Antonio Vivaldin Vuodenaikojen Talvi- ja Kesä-osat solistinaan viulisti Tami Pohjola sekä pianotriolle sovitettu Claude Debussyn orkesteriteos La Mer. Muita festivaalilla kuultavia tuttujen teosten sovituksia ovat esimerkiksi Sibeliuksen Tuonelan joutsen englannintorvelle ja jousiorkesterille sekä jousikvartetto Voces Intimae jousiorkesterille.

Luontoteemaan liittyy myös festivaalin rovaniemeläiseltä Arttu Niemiseltä tilaama metsäaiheinen videoteos Tears in the Wilderness, joka yhdistetään minimalistiseen musiikkiin.

Viulisti Tami Pohjola soittaa Kangasalla muun muassa Vivaldin musiikkia.

Kangasala Classicin kesän muita esiintyjiä ovat sopraano Marjukka Tepponen yhdessä Total Cello Ensemblen kanssa, viulisti Kasmir Uusitupa, englannintorvisti Paula Malmivaara, kamariorkesteri Festivaalijouset, lyömäsoitinyhtye Osuma Ensemble, alttoviulisti Hanna Pakkala, käyrätorvisti Ville Hiilivirta ja sellisti Jussi Vähälä. Sergei Prokofjevin Pekka ja susi -sadun kamariorkesteriversiossa kertojan roolissa debytoi kangasalalainen Timo Kahilainen.

Festivaalin konserttipaikkoina ovat Kangasala-talo, Kangasalan, Sahalahden ja Kuhmalahden kirkot sekä Kirkkoharjun näkötorni. Festivaaliohjelmaan kuuluu myös ilmaiskonsertteja erilaisissa luontokohteissa kuten Arboretum Frickissä, jossa voi kuulla Bachin sellosarjojen alttoviuluversioita.

Ruoveden Satumaa

Musiikkia! Ruovesi järjestetään 29.6.–2.7. Huilisti Anna Aminoffin suunnitteleman festivaalin viidessä konsertissa kuullaan paljon kamarimusiikin harvinaisempaa ohjelmistoa. Harvinaisuuksien pääteos on puolalaisen Jozef Krogulskin Oktetto, jota ei tiettävästi ole Suomessa aiemmin esitetty. Toinen vähemmän tunnettu teos on Antonín Dvórákin Tertsetto.

Myös Ruovedellä kuullaan klassikkojen sovituksia. Nuori säveltäjä Luukas Hiltunen on sovittanut festivaalin tilauksesta Sibeliuksen Myrsky-musiikista kootun kamariyhtyeversion. Ohjelmassa on myös Hiltusen tekemä sovitus Unto Monosen tangosta Satumaa.

Sopraano Johanna Isokoski esittää Ruoveden kesässä Sibeliuksen, Debussyn ja Poulencin lauluja.

Koronatauon jälkeen Ruoveden festivaalille palaavat tapahtuman vakiomuusikoihin jo vuosia kuuluneet belgialaiset pianistit Inge Spinette ja Jan Michiels. Festivaalilla esiintyvät myös sopraano Johanna Isokoski, oboisti Ukko Pietilä, klarinetisti Eeva Mäenluoma, viulistit Otto Antikainen, Tami Pohjola ja Kasmir Uusitupa, alttoviulistit Aida Hadzajlic ja Riina Piirilä, sellistit Beata Antikainen ja Sirja Nironen sekä kontrabasisti Jarkko Uimonen.

Festivaalin konserttipaikkoina ovat Muroleen ja Sofia Magdalenan kirkot sekä Ittipään ja Sointulan työväentalot.