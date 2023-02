Antti Tuiskun areenakiertueen konsertteihin Tampereelle tuli myyntiin lisää lippuja

Edullisimmat liput Nokia-areenassa 31.3. ja 1.4. järjestettäviin konsertteihin on myyty loppuun, mutta useimpia muita lipputyyppejä oli maanantaina alkuiltapäivästä saatavilla. Mayhem-areenakiertue on toistaiseksi Antti Tuiskun viimeinen.

Tampere

Antti Tuiskun viimeinen areenakiertue Mayhem käynnistyy Tampereelta perjantaina 31.3.2023. Syksyllä myyntiin tulleet konserttiliput myytiin nopeasti loppuun, ja lauantaille 1.4. järjestettiin kovan kysynnän vuoksi Tampereelle lisäkonsertti.

Nyt muun muassa Tampereen konsertteihin on saatu myyntiin vielä lisäpaikkoja lavatekniikan selvittyä. Tampereen molempiin konsertteihin oli maanantaina iltapäivällä 27.2. vapaana monia eri lipputyyppejä, mutta kaikkein edullisimmat liput oli molemmilta illoilta edelleen myyty loppuun.

Mayhem on Antti Tuiskun viimeinen kiertue ennen kuin poptähti jää pitkälle tauolle. Kiertue päättyy Helsingin jäähallille lauantaina 6.5.2023

Antti Tuisku julkaisi ensimmäisen albuminsa vuonna 2004 ja sen jälkeen häneltä on ilmestynyt yhteensä 12 levyä. Kaiken kaikkiaan Tuiskun musiikkia on kuunneltu suoratoistopalveluissa 250 miljoonaa kertaa, ja hänen albumeitaan on myyty lähes puoli miljoonaa kappaletta.