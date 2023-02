Mistä Käärijän hittikappaleessa oikein on kyse? Tamperelais­muusikko Maria Mattila: ”Kuulen tämän lempeänä ja ilkikurisena anti­juoma­lauluna”

Euroviisut käydään Liverpoolissa 9.–13. toukokuuta 2023.

Aamulehti

Suomen edustajaksi Euroviisuihin Liverpooliin valittiin lauantaina Käärijä (Jere Pöyhönen) kappaleellaan Cha Cha Cha.

Tamperelaismuusikko Maria Mattila eli Mara Balls avasi ajatuksiaan Käärijän kappaleesta Facebook-päivityksissään Uuden musiikin kilpailun (UMK) jälkeen. Aamulehti tavoitti Mattilan kertomaan, mikä hänen tulkintansa Käärijän kappaleesta on.

Maria Mattila, millaisia ajatuksia Käärijän kappale sinussa herättää?

”Kappale on uuden sukupolven antijuomalaulu, joka poikkeaa merkittävästikin juomalaulukulttuurista, jossa juodaan viinaa ja tullaan viisaammiksi. Lyriikassa esitellään aika äärimmäistä kuvastoa ahdistuneisuudesta, aggressiivisuudesta, jota lääkitään alkoholilla ja lopulta saavutetaan taantumuksellinen estottomuuden tila.”

”Lyriikkaa tukee täydellisesti sävellys, jossa nimenomaan sävellyksen alun ahdistus, painostavuus ja levottomuus muuttuvat puolessa välissä kappaletta iloluontoiseksi rallatukseksi.”

Ironiaa ja itselle nauramista

Mattilan mukaan kappale maalailee kuvaa kaikille tutusta hiljaisesta, vaatimattomasta ja nöyränjäyhästä suomalaisesta, joka alkoholin avulla avautuu laulavaksi ja rakastavaksi maailmankansalaiseksi. Mutta sen sijaan, että kappale esittäisi tämän tavoiteltavana kierteenä, se näyttää jollain lailla traagisen, jopa sympaattisen kuvan perisuomalaisesta juomakulttuurista.

”Kuulen paljon ironiaa ja itselle nauramista. Mutta Käärijä tekee sen niin, että kuulijalle tulee olo, että hän tietää mistä laulaa. Hän ei kettuile, vaan kertoo omakohtaisista kokemuksista. Kuulen tämän nimenomaan lempeänä, joskin ilkikurisena, itseironisena antijuomalauluna.”

Näetkö, että kappale esittää vaihtoehdon sille, että voidaan bilettää ilman, että ollaan rapakunnossa?

”Nimenomaan. Tämän biisin voima on se, että jos ympärilläsi on ihmisiä, jotka kaikki marssivat tanssilattialle ja ottavat homman haltuun, niin sinä menet mukana. Huomaat olevasi vesiselvä, uskallat ja pystyt. Se on yhteisöllisyyden ja musiikin voima.”

”Olen varma, että Käärijä haluaa lietsoa ihmisiä itseilmaisuun ja rohkeuteen ilman, että sitä tarvitsee houkutella joidenkin substanssien avulla. Kappale antaa mahdollisuuksia bailata toisellakin tavalla”

Aiotko seurata Käärijää Euroviisuissa?

”En ole yhtään euroviisuihminen. Mutta olen utelias ja nälkäinen erilaisille taiteen muodoille. Olen utelias ilmiöille. Seuraan kyllä kiinnostuneena sivusta.”

Käärijän voittoon Mattilalla on kova luotto.

”Helposti Käärijä tulee voittamaan koko Euroviisut. Hänhän sanoi lähtevänsä voittamaan ja miksi ei. Tuolla vilpittömyydellä se suotakoon ja on helppo nähdä se niin.”

Kannustaa vapautumaan

Käärijä kommentoi kappaleensa sanomaa STT:lle UMK-finaalin jälkeen. Artistin mukaan kappale ei ihannoi ryyppämiseen perustuvaa biletystä. Tarkoituksena on herättää kyseenalaistamaan, onko rohkaisua haettava alkoholista.

”Ihmiset voisivat mielestäni enemmän vapautua ja olla rohkeampia esimerkiksi menemään tanssilattialle. Yleensä se on vaan fakta, että siihen tarvitaan se juoma”, artisti kertoo.