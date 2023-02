Käärijä voitti UMK:n, edustaa Suomea Euroviisuissa

Euroviisut käydään Liverpoolissa 9.–13. toukokuuta 2023.

SUOMEN euroviisuedustajaksi on valittu Käärijä kappaleella Cha cha cha.

Käärijä otti voiton ylivoimaisella äänisaaliilla. Hän sai yhteensä 539 pistettä. Toiseksi tuli Portion Boys 152 pisteellä ja kolmanneksi Keira 133 pisteellä.

Euroviisut käydään tänä vuonna Britanniassa, vaikka viime vuoden Euroviisut voitti Ukrainaa edustanut Kalush Orchestra. Sotatilanteen vuoksi Euroopan yleisradiounioni päätyi siihen, ettei Euroviisuja voida järjestää turvallisesti Ukrainassa.

Suomen viisuedustaja valittiin lauantaina Turun Logomossa järjestetyssä Uuden musiikin kilpailussa (UMK).

UMK-VOITTAJA valittiin tänäkin vuonna katsojien ja kansainvälisen raadin yhteisäänillä. Kansainvälisen raadin antamien pisteiden painoarvo lopputulokseen oli 25 prosenttia ja yleisöäänten painoarvo 75 prosenttia.

Eniten pisteitä kansainvälisiltä raadeilta sai Käärijä, toiseksi eniten Lxandra ja kolmanneksi eniten Kuumaa. Myös yleisöääniä kirkkaasti eniten sai Käärijä. Toiseksi eniten yleisöääniä keräsi Portion Boys, kolmanneksi eniten Keira.

Kansainvälisen raadin pisteitä antoivat seitsemän maan edustajat. Mukana olivat Australia, Espanja, Britannia, Puola, Saksa, Ruotsi ja Ukraina.

UMK-FINAALIIN osallistuivat tänä vuonna Robin Packalen kappaleella Girls Like You, Kuumaa kappaleella Ylivoimainen, Käärijä kappaleella Cha cha cha, Keira kappaleella No Business on the Dancefloor, Benjamin kappaleella Hoida mut, Lxandra kappaleella Something to Lose ja Portion Boys kappaleella Samaa taivasta katsotaan.

Viime vuonna Suomea Euroviisuissa edusti The Rasmus kappaleella Jezebel. Se sijoittui Euroviisujen finaalissa 21:nneksi.

