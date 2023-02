Tässä ovat illan UMK-finaalin ennakkosuosikit – kilpailijat kertovat, miten heidän lavaesityksensä syntyivät

UMK:n voittava artisti tai yhtye edustaa Suomea Euroviisuissa Liverpoolissa toukokuussa.

Tänään lauantaina selviää, kuka seitsemästä kilpailijasta voittaa Uuden musiikin kilpailun (UMK) ja edustaa Suomea tämän vuoden Euroviisuissa.

Kuohunta UMK:n ympärillä on vaikuttanut olevan tänä vuonna jälleen suurempaa kuin edeltävinä vuosina, ja myös kansainvälisillä viisufanisivustoilla Suomen edustajan valintaa on odotettu kiivaasti.

Vedonlyöntisivustoilla Suomi on noussut tänä vuonna nopeasti ennakkosuosikkien joukkoon sen jälkeen, kun UMK-kappaleet julkaistiin. Toki tässä vaiheessa vedonlyöntisijoitukset vaihtelevat vielä hyvin paljon, koska moni maa ei ole vielä valinnut omaa viisuedustajaansa.

Rohkeimmissa spekulaatioissa on silti jo etukäteen povailtu, että tämä voisi olla vuosi, jolloin Suomi kamppailee jopa Euroviisujen voitosta.

Euroviisut käydään Liverpoolissa 9.–13. toukokuuta 2023. Viime vuoden Euroviisut voitti Ukrainaa edustanut Kalush Orchestra, mutta sotatilanteen vuoksi Euroopan yleisradiounioni päätyi siihen, ettei Euroviisuja voida järjestää turvallisesti Ukrainassa. Euroviisujen rahoittajamaihin kuuluva Britannia otti tämän jälkeen järjestämisvastuun.

UMK-finaali järjestetään Turun Logomossa kello 21–23, ja se esitetään suorana lähetyksenä TV1:llä ja Yle Areenassa. Finaalia voi kuunnella myös radiosta Radio Suomesta, YleX:ltä ja Yle X3M:ltä.

Paikkaa Suomen euroviisuedustajana tavoittelee seitsemän kilpailijaa.

Illan esiintymisjärjestys on seuraava: Robin Packalen kappaleella Girls Like You, Kuumaa kappaleella Ylivoimainen, Käärijä kappaleella Cha cha cha, Keira kappaleella No Business on the Dancefloor, Benjamin kappaleella Hoida mut, Lxandra kappaleella Something to Lose ja Portion Boys kappaleella Samaa taivasta katsotaan.

Ennen illan lähetystä Turussa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa UMK-kilpailijat kertoivat, miten heidän esityksensä olivat rakentuneet.

Monien puheissa nousivat odotetusti omien vahvuuksien hyödyntäminen ja esitysten pitäminen simppelinä. Viime vuoden UMK-finaalissa osa esityksistä kärsi monien kommentoijien mielestä sekavuudesta, mutta tänä vuonna suurin osa UMK-esityksistä on selvästi simppelimpiä ja luottaa yksittäiseen vahvaan ideaan.

Kilpailijoiden kommenteissa nousi esille myös koreografi Reija Wäreen nimi. Wäre on vastannut UMK-esityksistä vuosien ajan, niin myös tänä vuonna. On todennäköisesti paljon esiintyjästä itsestään kiinni, minkä verran hän on itse vaikuttanut lopullisen esitykseen ja kuinka paljon se on Wäreen käsialaa. Esimerkiksi Käärijä kertoi tilaisuudessa, että esitys on suunnilleen 50-prosenttisesti hänen ja levy-yhtiön ideoima ja että 50-prosenttisesti idea on tullut UMK:lta.

Käärijän esityksessä nähdään laulajan pitävän tanssijoita hallussaan kaularemmin avulla, mikä oli Käärijän mukaan varhaisessa vaiheessa hänen ideansa.

Robin Packalen puolestaan kertoi halunneensa tuoda akrobatian mukaan omaan esitykseensä, koska se – toisin kuin tanssiminen – on hänen vahvuutensa.

”Kappaleen idea on, että siinä yritetään saada toisen huomio haltuun. Tämä on siihen minun tyylini”, Packalen sanoi.

Tanssimisen esityksessään keskiöön on puolestaan odotettavasti nostanut Keira. Hän kertoi, että inspiraatiota on haettu muun muassa k-pop-esityksistä, jossa yhdistellään tanssia ja laulua.

Illan villeimmästä esityksestä vastaa viimeisenä esiintyvä Portion Boys, joka ei pysy show’ssaan vain lavalla vaan lähtee yleisön sekaan bilettämään. Yhtye sanoi kokevansa ominaiseksi piirteekseen esiintymisessään ihmisten pariin menemisen, minkä takia he halusivat tuoda sen mukaan myös UMK-esitykseensä.

Illan sinänsä yksinkertaisimmat esitykset ovat Kuumaa-yhtyeellä ja Lxandralla, joiden show’ssa ei nähdä valtavia akrobaattisia suorituksia tai muita erikoisuuksia. Ne on rakennettu vahvasti visuaalisuuden puolelle, ja molemmat kilpailijat kertoivatkin lehdistötilaisuudessa esityksen rakentuneen nimenomaan sen varaan, miten kappaleen sanoma saadaan näkyväksi lavalla.

Etukäteen ylivoimaisesti suurin ennakkosuosikki voittajaksi on Käärijä, joka oli vielä ennen UMK-kilpailijoiden julkistamista suurelle yleisölle täysin tuntematon nimi.

Massahurmoksen Cha cha cha -kappaleellaan aiheuttanut artisti on monien vedonlyöntisivustojen mukaan lähes varma voittaja, mutta UMK-finaalit ovat ennenkin osoittaneet, että mikä tahansa on mahdollista. Cha cha cha on ollut myös valtaisa hitti Spotifyssa, jossa sitä on ennen finaalia kuunneltu yli 3,7 miljoonaa kertaa.

Kilpailijoiden UMK-esityksistä on etukäteen julkaistu Ylen sosiaalisen median tilillä vain parin sekunnin mittaisia klippejä. Perjantaina Käärijän esityksestä nousi viisufanien piireissä etukäteen kohu, kun UMK-selostaja Mikko Silvennoinen kuvaili omassa sosiaalisessa mediassaan harjoitukset nähtyään, että Käärijän esitys on ”tanssitaidetta loukkaavaa”.

Käärijän lisäksi Spotifyssa eniten kuunteluita on kerännyt Kuumaa-yhtye, jonka Ylivoimainen-kappale on ollut viime päivät Suomen kuunnelluin kappale palvelussa.

Emma-gaalassa vuoden yhtyeenä palkittu, Johannes Brotheruksen, Jonttu Luhtavaaran ja Aarni Soivion muodostama bändi on saanut UMK:sta ison lisänosteen. Jo aiemmin yhtyeeltä julkaistu kappale Tulipalo on myös tällä hetkellä Spotify-listan kärkisijoilla.

Monet pitävät edelleen myös mahdollisena, että kilpailun isoin nimi Robin Packalen voittaa UMK:n. Packalenin kappale Girls Like You on jäänyt esimerkiksi listasijoituksissa lähes kaikkien muiden kilpailukappaleiden taakse, mutta Packalenin vahvuutena pidetään lavakarismaa ja varmuutta esiintyjänä.

Iltapäivällä Turussa järjestetyssä kenraaliharjoituksessa kovimmat suosionosoitukset Käärijän lisäksi keräsi todennäköisesti Portion Boys, joka villitsi yleisön bileisiin lavashow’llaan. Nähtäväksi jää, viekö Portion Boysin villi lavashow yhtyeen jopa voittoon.

UMK-finaalin juontaa muusikko Samu Haber, joka myös esiintyy illan show’ssa. Haberin lisäksi esiintymiset nähdään viime vuoden UMK:n voittaneelta The Rasmukselta sekä niin ikään UMK-biisillään jättimenestykseen ponnahtaneelta Bessiltä.

The Rasmus edusti Suomea Euroviisuissa Jezebel-kappaleellaan ja pääsi finaalissa sijalle 21.

UMK-voittaja valitaan tänäkin vuonna katsojien ja kansainvälisen raadin yhteisäänillä. Kansainvälisen raadin antamien pisteiden painoarvo lopputulokseen on 25 prosenttia ja yleisöäänten painoarvo 75 prosenttia.

Tässä tiivistelmänä arviot jokaisesta UMK-biisistä:

Robin Packalen

Robin Packalen – Girls Like You: ”Eniten kappaleessa häiritsee, että siinä on vähän kaikkea. On tungettu ”auuuu”-huutoja ja tarpeettomia ääniefektejä, mutta kokonaisuudesta jää lähinnä sekava kuva. Samalla melodia on yhdentekevä ja lyriikat jopa viisukappaleiden mittarilla tylsät. Koko ajan odottaa, että biisi lähtee kunnolla käyntiin, ja ei se lähde.”

Kuumaa

Kuumaa – Ylivoimainen: ”Robinin kappaleen tavoin Ylivoimainen luottaa kappaleessaan välihuutoihin, mutta tässä ne toimivat huomattavasti paremmin. Tunnelma kuin Olavi Uusivirran biisissä, vieläpä varsin hyvässä sellaisessa. Ylivoimaisessa on helppo nähdä potentiaalia koko vuoden mittaiseksi radiohitiksi.”

Käärijä

Käärijä – Cha cha cha: ”Cha cha cha on tämän vuoden UMK-kappaleista mieleenpainuvin, omaperäisin ja onnistunein. Vaikeaa ei ole nähdä, että inspiraatiota on ronskilla kädellä haettu viime vuonna Saksan euroviisuedustajaksi pyrkineeltä metalcore-yhtyeeltä Electric Callboylta ja erityisesti kappaleelta We Got the Moves, mutta kun lainaamisen tekee hyvin, siitä tulee taidetta.”

Keira

Keira – No Business on the Dancefloor: ”Kilpailun nuorimman osallistujan artistiuran debyyttisingle ei ole missään nimessä huono suoritus. Se on menevä ja tasavarma tanssikappale, joka jää soimaan sopivasti päähän. Keiran ääni on miellyttävä, ja potentiaalia hyvään lavashow’hun on, kunhan homma pidetään yksinkertaisena.”

Benjamin

Benjamin – Hoida mut: ”Hoida mut edustaa tämän vuoden UMK-tyyliä siinä, että biisissä paahdetaan kovaa. Kertosäkeessä tempo kiihtyy jo sellaiselle tasolle, että mielenkiinnolla jää odottamaan, miten laulusuoritus taittuu suorassa lähetyksessä. Menevistä kappaleista Hoida mut kuuluu tämän vuoden UMK-parhaimmistoon, ja on helppo nähdä, että siitä voi kuoriutua Benjaminille yksi tähänastisen uran isoimmista hiteistä.”

Lxandra

Lxandra – Something to Lose: ”Something to Lose eroaa tyylilajillaan, ja laulusuorituksena biisi on muihin verrattuna ylivoimainen. Äänestään koko uransa ajan kehuja saanut Lxandra ansaitsee ylistystä jälleen. Pehmeää ääntä on pienistä häiritsevistä maneereista huolimatta ilo kuunnella. Kappale on sävellyksenä silti harmillisen perinteinen euroviisukappale.”

Portion Boys

Portion Boys – Samaa taivasta katsotaan: ”Vielä vuonna 2016 Portion Boys olisi ollut tämänkaltaisella täysin överiksi vedetyllä kansallismielisellä ”na na na na” -hurlumheillään voinut olla varteenotettava vaihtoehto Suomen euroviisuedustajaksi. Nyt enemmänkin mietityttää, miksi tämä on tarvinnut ottaa mukaan UMK:hon.”