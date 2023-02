Moni jäi ilman haluttuja Pikku Kakkosen lasten­konsertin lippuja – Näin Yle perustelee tilannetta: ”Yleisö on vain siksi, että saadaan katsojille live­tunnelma”

Yleisradiollekin oli yllätys, miten nopeasti liput ostettiin loppuun.

Aamulehti

Yleisradio on mainostanut tulevaa tapahtumaansa Pikku Kakkosen lastenkonsertti: Naamiaishuvit. Tapahtumassa leikitään pukuleikkejä ja vietetään naamiaisia Tampereen Mediapoliksen Factory-hallissa 13. huhtikuuta 2023.

Lukuisat asiakkaat olivat ostamassa lippuja Ticketmasterin verkkokaupassa jo heti kello 9, kun liput tulivat myyntiin. Hyvin monilta liput jäivät silti saamatta. Pikku Kakkosen Facebook-sivujen kommentointimahdollisuus suljettiin maanantaina, koska sivustolle tuli niin paljon vihaisia viestejä.

Osa liputta jääneistä tahtoisi lisäkonsertteja.

Miten siinä niin kävi, että liput loppuivat jo alkumetreillä, Ylen lastensisältöjen päällikkö Markku Mastomäki?

”No, ei kai siinä mitään sen ihmeempää – ne ovat niin suosittuja ja lippuja on tietysti rajattu määrä, että minkäs teet. Valitettavaa se on, totta kai. Onneksi koko ohjelma tulee kuitenkin televisiosta. Sehän se päätuote meillä on.”

"Se ei ole meidän ydintehtävä, että ruvettaisiin tekemään useampia konsertteja. Olihan se meillekin yllätys, että liput menivät niin nopeasti. Tulin maanantaina töihin kello 9.30 ja kuulin, että ne olivat jo silloin loppuneet. Nokia-areenan tosi suosituissa konserteissakin liput menevät hetkessä.”

"Yleisö on vain siksi, että saadaan katsojille livetunnelma. Kun tapahtuma pysyy pienenä, tunnelma pysyy kivana.”

”Onhan se kurja, että liput menivät niin nopeasti, mutta onhan se kivaa, että on kiinnostusta tänä aikana, kun on paljon muutakin tarjontaa. Tuossahan voisi olla hyvä bisneskin, mutta se ei ole Ylen tehtävä.”

Paljonko lippuja oli tarjolla?

”200–300.”

Lippu maksoi kahdeksan euroa kappaleelta.

”Jos Pikku Kakkonen kiinnostaa, niin meillä on kesällä kiertue. Siellä on Pikku Kakkosen hahmoja, juontajia, laulua ja leikkiä. Kiertueellakin ohjelmanteko on tosi tärkeää. Ihan tarkoituksella mennään pienille paikkakunnille. Viime vuonna Pikku Kakkosen kiertueella kävi 20 000 lasta.”