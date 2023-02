Tammerfestiin tulee ensi kesänä 18 vuoden ikäraja – Pääareenan ohjelma nyt julki

Apulanta on yksi Tammerfestin vakioesiintyjistä. Niin myös ensi kesänä.

Ensi kesänä Tammerfest on suunnattu vain aikuisille, kun tapahtuman pääkonsertteihin Ratinanniemeen tulee 18 vuoden ikäraja. Järjestäjien mukaan alaikäisiä kävijöitä on yleisöstä ollut prosentin verran, ja määrä on ollut laskusuunnassa. Tuotantopäällikkö Jonna Pihkala kommentoi tiedotteessa, että ikärajamuutos sujuvoittaa liikkumista, kun alueen sisällä raja-aitoja voidaan vähentää merkittävästi.

Tammerfestin pääkonserteissa Ratinanniemessä esiintyvät ensi kesänä Apulanta, Portion Boys, Samu Haber, Gasellit, Scandinavian Music Group, Teflon Brothers, Ida Paul & Kalle Lindroth, Bess ja Frans Harju. Heidän lisäkseen tapahtumassa esiintyvät myös VV, Haloo Helsinki!, Arttu Wiskari, Elastinen, Suvi Teräsniska ja Olavi Uusivirta.

Tammerfestin päätöspäivään on luvassa vielä kaksi iso kotimaista nimeä, jotka julkistetaan myöhemmin.

Tammerfestin pääkonsertit järjestetään Ratinanniemessä 20.–22. heinäkuuta.

Aamulehti ja Nelonen Media Live kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.