Tom Jones esiintyy kesällä Pori Jazzissa

Kesän festareilla nähdään myös Erja Lyytinen sekä Pepe Willberg & Saimaa.

Tom Jonesilla on takanaan jo 60-vuotinen ura. Ääni on yhä vahva ja kesän keikkakalenteri täynnä.

Tom Jones on kiinnitetty Pori Jazzin torstain konsertin pääesiintyjäksi. Monipuolinen laulajalegenda täyttää kesällä 83 vuotta, ja hänellä on takanaan jo 60-vuotinen ura.

Tom Jones on esiintynyt aiemmin Pori Jazzissa vuonna 2011. Suomessa hän on vieraillut artistina lukuisia kertoja, viimeksi Oulussa 2019.

Walesin tiikeri on yhä voimissaan ja suunnittelee keväälle ja kesälle laajaa konserttikiertuetta. Kesällä artisti kiertää Eurooppaa ja esiintyy Porin lisäksi muun muassa Saksassa ja Iso-Britanniassa. Viime vuosien arvioissa hänen äänensä on kehuttu säilyneen uskomattoman hyvänä.

Pori Jazzin toiminnanjohtaja Kristian Vainio kuvailee Pori Jazzin konserttipäivien profiloituvan pääesiintyjien mukaan. Perjantain, jolloin pääesiintyjänä on Sam Smith, arvioidaan houkuttelevan enemmän nuoria aikuisia, torstain ”aikuisempaa yleisöä”. Festivaaliorganisaation odotukset torstain myynnille ovat kovat.

Torstaista on Vainion mukaan tullut jo etukäteen paljon kyselyjä yrityksiltä, sillä arkipäivä on yritysvieraiden kannalta kätevämpi ajankohta kuin jazzviikonloppu.

Tom Jonesin keikka vuonna 2011 Kirjurinluodossa alkoi blueslegenda John Lee Hookerin kappaleella Burning Hell.

Monipuolinen laulaja

Vuosikymmenestä toiseen suosionsa säilyttänyt Tom Jones tunnetaan lukuisista hiteistä, joita ovat muun muassa It´s Not Unusual, Delilah, James Bond -tunnussävelmä Thunderball, Sex Bomb sekä versio Princen kappaleesta Kiss. Pop-musiikin lisäksi hän on esittänyt R&B -, country- ja soulbiisejä.

Tom Jonesille on myönnetty lukuisia musiikkialan palkintoja, muun muassa Grammy sekä kahdesti Brit Awards. Kuningatar Elisabeth II myönsi hänelle ritarin arvon 2006. Tom Jones on esiintynyt televisiossa niin Voice UK -valmentajana kuin vieraillut hahmona The Simpsons -animaatiosarjassa.

Vuonna 2011 Tom Jonesin esiintyminen Pori Jazzissa oli suuri tapaus ja yleisömenestys. Kriitikko Mikko Elo ylisti arviossaan Satakunnan Kansassa: ”Tiikeri näytti hampaansa, joita ikä oli vain terävöittänyt. – Ääneen oli tullut lisää karheutta ja syvyyttä.”

Pepe Willberg esiintyy Saimaan kanssa

Pori Jazz julkisti maanantaina myös muita esiintyjänimiä. Pepe Willberg ja Saimaa-yhtye julkaisivat vuonna 2014 yhteislevyn Pepe & Saimaa, joka otti vaikutteita 1960- ja 70-luvuilta. Koko albumi esitetään nyt Porissa alkuperäisellä kokoonpanolla, jossa Pepe Willbergiä ja Saimaata vahvistavat Vantaan Viihdeorkesteri ja Vaskivuoren lukion kamarikuoro.

Kitaristi ja laulaja Erja Lyytinen valittiin European Blues Awards -äänestyksessä 2017 Vuoden parhaaksi blues-kitaristiksi. Hän on esiintynyt muun muassa Carlos Santanan, Joe Bonamassan ja Michael Jacksonin kitaristina tunnetun Jennifer Battenin kanssa. Hänen uusin studiolevynsä Waiting for the Daylight ilmestyi viime vuonna.

Jo aiemmin julkaistuja kesän 2023 Pori Jazz -artistinimiä ovat Robbie Williams ja Sam Smith. Pääkonsertit Kirjurinluodossa ovat 13.–15.7.