De La Soulin perustajajäsen kuoli

De La Soulin perustajajäsen David Jolicoeur on kuollut. Jolicoeur kuvattu vuonna 2017.

Maailman tunnetuimpiin hip hop -yhtyeisiin kuuluvan De La Soulin perustajajäsen David Jolicoeur on kuollut, kertoi Yhdysvaltain media. Jolicoeur oli 54-vuotias.

Jolicoeurin kuolinsyy ei heti ollut tiedossa, mutta Jolicoeur, joka käytti taiteilijanimeä Trugoy the Dove, oli kertonut avoimesti sydänviastaan, joka muun muassa esti häntä viime vuosina osallistumasta bändin kiertueisiin ja esiintymisiin.

Vuonna 1988 perustetun yhtyeen esikoislevy 3 Feet High and Rising on hip hopin avainteos, jonka asemasta kertoo sekin, että levy on valittu Yhdysvaltain kongressin kirjaston kokoelmiin.

De La Soul palkittiin Grammyllä vuonna 2006 yhdessä Gorillaz-yhtyeen kanssa tehdystä kappaleesta Feel Good Inc. Tämän lisäksi yhtye oli ehdolla palkinnon saajaksi viisi kertaa.