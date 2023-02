Sopraano Johanni van Oostrum laulaa Lentävän hollantilaisen naispääroolin huimalla äänellä ja näyttämöilmaisun voimalla.

Ooppera on joukkuelaji, mutta ilman loistavia yksilöitä jäädään yleensä vaille kaikkein suurimpia elämyksiä. Tampereen oopperassa on harvoin koettu sellaista roolityötä, johon eteläafrikkalainen sopraano Johanni van Oostrum yltää perjantaina ensi-iltansa saaneessa Richard Wagnerin Lentävässä hollantilaisessa. Hänen äänensä on täynnä puhdasta ilmaisuvoimaa, se on kirkas ja kantava, ja sen monissa vivahteissa piirtyy hieno kokonaiskuva kohtaloonsa heittäytyvästä Sentasta.