Ensi keväänä Tampereella esitetään traaginen suosikkiooppera – Teoksen ohjaa musikaaleillaan ihastuttanut Samuel Harjanne

Samuel Harjanne on ohjannut Tampereen teattereissa useita musikaaleja. Yksi niistä on Tampereen Työväen Teatterin Matilda, jonka ensi-illassa ohjaaja kuvattiin syksyllä 2021.

Aamulehti

Tampereen Ooppera on julkistanut ensi kevään oopperansa. Keväällä 2024 Tampereella esitetään Giuseppe Verdin La Traviata. Tampereen Oopperassa teos on esitetty kaksi kertaa aiemmin, vuosina 1949 ja 1969.

Teoksen ohjaa Tampereen teattereistakin tuttu ohjaaja Samuel Harjanne. Hänen töitään ovat olleet muun muassa Tampereen Työväen Teatterin Billy Elliot, Matilda ja Come from Away sekä Tampereen Teatterin Anastasia.

Samuel Harjanne kertoo tiedotteessa haaveilleensa jo vuosia oopperan ohjaamisesta, vaikka taiteenlaji ei ole hänelle tutuin.

La Traviatassa Tampere Filharmoniaa johtaa italialainen kapellimestari Giancarlo Andretta, ja Violettan roolin laulaa Marjukka Tepponen.

Oopperan ensi-ilta on Tampere-talossa 2. maaliskuuta 2024, ja esityksiä on kuusi.