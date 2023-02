Yö julkaisi uutta musiikkia – Kappaleen laulaa Olli Lindholm

Yö julkaisi uuden kappaleen arkistojen kätköistä lähestyvän vuosipäivän kynnyksellä.

Kyse ei ole sentään virtuaalilaulajasta, vaan Yö-yhtyeen arkistoista on kaivettu biisi, jonka Olli Lindholm laulaa. Kappale Viimeiseen auringonlaskuun julkaistiin tänään perjantaina. Lindholmin kuolemasta tulee ensi sunnuntaina 12. helmikuuta kuluneeksi neljä vuotta.

Kappale oli työn alla alun perin Mitä jos mä rakastan -studioalbumille: ”Jostain syystä se ei mielestämme silloin sopinut kokonaisuuteen. Jonkin verran lisätyötä kappaleen valmistaminen julkaisukuntoon on vaatinut, mutta lopputuloksena on upea ja koskettava biisi, jossa on kuultavissa kaikki ne tunnusmerkit, joista Yö on aina opittu tuntemaan”, yhtye kertoo tiedotteessa.

Viimeiseen auringonlaskuun on Antti Kleemolan säveltämä ja Eija Hinkkalan sanoittama, ja se taltioitiin vuonna 2018. Biisin ovat tuottaneet Jari Latomaa ja Mikko Kangasjärvi.

Single julkaistaan myös rajoitettuna 10” vinyylipainoksena, joka on saatavana levykaupoista 24. helmikuuta alkaen.

Kappaleen myyntituotto ohjataan kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyteen Ensi- ja turvakotien liitolle, lasten kaltoinkohtelun katkaisemiseen.