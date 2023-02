Säveltäjä Burt Bacharach kuoli 94-vuotiaana

Palkittiin uransa aikana muun muassa lukuisilla Grammy-palkinnoilla ja kolmella Oscarilla.

Los Angeles

Kuuluisa pop- ja elokuvamusiikin säveltäjä, sovittaja ja tuottaja Burt Bacharach on kuollut, yhdysvaltalaismedia kertoo. Bacharach kuoli kotonaan 94-vuotiaana, hänen tiedottajansa kertoi.

Bacharachin säveltämää musiikkia esittivät muun muassa Dusty Springfield, Aretha Franklin, Dionne Warwick ja Tom Jones. Hänet tunnetaan tarttuvista pop-melodioista ja romanttisista balladeistaan. Hänen sävellyksistään tunnetuimpia ovat muun muassa I Say A Little Prayer, Walk On By ja What The World Needs Now Is Love.

Bacharachin menestyksekkäin kausi alkoi 1960-luvulla ja jatkui 1970-luvulle. Hän teki valtaosan kappaleistaan luottosanoittajansa Hal Davidin kanssa. Kaksikko pysyi koko ajan epäpoliittisena, vaikka ajanjaksoa leimasi musiikin yhteiskunnallinen kantaaottavuus.

Bacharachin ja Davidin sukset menivät ristiin vuonna 1973, minkä jälkeen he eivät enää työskennelleet yhdessä. David kuoli vuonna 2012.

Bacharach palkittiin uransa aikana muun muassa lukuisilla Grammy-palkinnoilla ja kolmella Oscarilla.