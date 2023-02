New York valitsi Gustavo Dudamelin – Myös Santtu-Matias Rouvali oli ehdolla USA:n ykkösorkesterin johtoon

Santtu-Matias Rouvalin yhteistyö New Yorkin filharmonikkojen kanssa jatkuu vierailijana.

Gustavo Dudamel on yksi maailman tunnetuimmista kapellimestareista.

Aamulehti

Nyt se tiedetään varmuudella: Santtu-Matias Rouvalista ei tule New Yorkin filharmonikkojen uutta ylikapellimestaria. Orkesteri julkisti Suomen aikaa keskiviikkoaamuna verkkosivuillaan, että orkesterin uudeksi ylikapellimestariksi vuodesta 2026 on valittu venezuelalaissyntyinen tähtikapellimestari Gustavo Dudamel. Dudamelin kausi New Yorkissa kestää viisi vuotta. Hän toimii parhaillaan Los Angelesin filharmonikkojen ylikapellimestarina ja Pariisin oopperan ylikapellimestarina. Dudamel oli aikoinaan Rouvalin edeltäjä Göteborgin orkesterissa.

Orkesterilla oli useitakin ylikapellimestariehdokkaita. New Yorkin mediassa nostettiin viime kuukausina toistuvasti esiin nimenomaan Santtu-Matias Rouvalin nimi. Rouvali johti viimeksi tammikuussa orkesteria hyvällä menestyksellä. Mainittujen kärkiehdokkaiden joukossa oli myös Susanna Mälkki. Kaudella 2022–2023 orkesteria ovat johtaneet vierailijoina monet muutkin suomalaiset kapellimestarit kuten Hannu Lintu, Klaus Mäkelä, Esa-Pekka Salonen ja Dalia Stasevska.

Rouvali kertoi aikaisemmin Aamulehden haastattelussa, että kävi ylikapellimestarivalinnan kanssa miten tahansa, hänen yhteistyönsä New Yorkin filharmonikkojen kanssa jatkuu tiiviinä myös tulevina vuosina.