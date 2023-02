Tampere on oopperalaulaja Tommi Hakalalle erityinen paikka – Oli vähällä, ettei Tampereen oopperan Lentävä hollantilainen jäänyt menestyneeltä baritonilta kokonaan väliin

Tommi Hakalan hurja Wagner-kausi huipentuu ensin Tampereella ja heti perään Suomen Kansallisoopperassa.

Baritoni Tommi Hakala on pukenut rooliasun päälleen Tampere-talossa. Tekeillä on Richard Wagnerin Lentävä hollantilainen.

Aamulehti

Oopperalaulaja Tommi Hakalan ääni värähtää liikutuksesta, kun hän katselee Tampere-talosta näkyvää Kalevankankaan hautausmaata. Muistot tulvivat mieleen varhaisesta lapsuudesta, johon liittyy myös lähellä oleva Kalevan kirkko.

”Ukkini Aarne Aartio oli Kalevan kirkon ensimmäinen kanttori. Sitä ennen hän oli Aleksanterin kirkossa. Aion käydä ensi viikolla tuolla Kalevankankaan hautausmaalla ukin haudalla pitkästä aikaa. Siellä on paljon muutakin sukua. Onneksi on jokin paikka, minne voi mennä moikkaamaan. Pääsee ainakin hetkeksi lähemmäksi”, hän sanoo.

Sopivasti juuri Tampereesta on tullut Tommi Hakalan keskeisiä laulunäyttämöitä Suomessa. Wienissä asuva baritoni valmistautuu parhaillaan perjantaina Tampere-talossa ensi-iltansa saavan Richard Wagnerin Lentävän hollantilaisen nimirooliin. Aiemmin Hakala on laulanut Tampereen oopperassa Don Carloksessa vuonna 2009, Nabuccossa vuonna 2015 ja Carmenissa vuonna 2020.

Hollantilainen on kokeneelle laulajalle roolidebyytti keskellä hurjaa Wagner-kautta. Hän on mukana myös Suomen Kansallisoopperan Ring-sarjassa, joka pääsi monien koronan aiheuttamien aikataulumuutosten jälkeen syksyllä Valkyyrian myötä toiseen osaan ja jatkuu tänä keväänä Siegfried-oopperalla huhtikuussa. Hakala ehtii juuri sopivasti Tampereelta Helsinkiin ylijumala Wotanin peitehahmon Wandererin roolihommiin Kansallisoopperaan.

Lentävän hollantilaisen lavasteissa on tummaa tunnelmaa.

”Siegfriedin harjoitukset aloitetaan 16. helmikuuta. Wotanin vaellus loppuu siihen, koska häntä ei enää nähdä Ringin päätösosassa Jumalten tuhossa”, Hakala kertoo.

Oli vähällä, ettei Tampereen Lentävä hollantilainen jäänyt kokonaan väliin Hakalalta. Kun korona sekoitti pakan, näytti jo hetken siltä, että Tampereen oopperan ja Kansallisoopperan Wagnerit menisivät täysin päällekkäin. Uusien siirtojen takia jo kertaalleen Tampereen tuotannosta luopumaan joutunut Hakala pääsi kuin pääsikin myös Tampereelle. ”Ja tässä ollaan. Loppujen lopuksi kaikki järjestyi hyvin”, hän iloitsee.

Koronan jälkeen

Korona on vienyt Tommi Hakalan kaltaisilta vapailta taiteilijoilta paljon töitä. Aina yhtä positiivinen laulaja ei kuitenkaan valita. ”Nyt minulla on taas hyvin töitä tämän vuoden lopulle, mutta sitten tulee hetkeksi hiljaisempaa ennen kuin taas keväällä ja kesällä 2024 tulee enemmän esiintymisiä.”

Hakala laulaa paljon Keski-Euroopassa. ”Tästä parin kauden säteellä laulan muun muassa Wienin Volksoperissa. Työn alla on myös useampia tehtäviä saksalaisiin oopperataloihin. Ne kaikki ovat vielä julkistamattomia, joten en voi kertoa niistä enempää. Suomessa laulan vähemmän tämän kevään jälkeen. Olen ollut niin paljon Suomessa, että kasvot alkavat jo kulua”, hän nauraa.

Mikä teos? Lentävä hollantilainen Sävellys ja teksti: Richard Wagner. Ensi-esitys: Dresdenissä 1843. Teoksen asema: Lentävää hollantilaista pidetään Wagnerin ensimmäisenä mestariteoksena. Juoni: Hollantilainen merikapteeni on tuomittu seilaamaan aavelaiva Lentävällä hollantilaisella maailman meriä niin kauan kunnes hän kohtaa kirouksesta vapauttavan lunastavan rakkauden. Kerran seitsemässä vuodessa hollantilainen pääsee hetkeksi satamaan etsimään onnea. Uusimmalla yrityksellään hollantilainen kohtaa norjalaisen merikapteenin Dalandin, jolla on Senta-niminen tytär. Hollantilainen käsittää, että Sentassa hänellä voi olla viimeinen mahdollisuus onneen. Löytyykö rakkaus vai onko kohtalona ikuinen yksinäisyys?

Hakala tunnetaan laaja-alaisesta ja hyvin persoonallisesti soivasta äänestään. ”Opettajani Jaakko Ryhänen sanoi minulle aikoinaan Sibelius-Akatemiassa, että Tommi, sinulla on baritonin ääni, mutta tenorin ylä-äänet ja basson alaäänet. Jaska halusi viisaasti kehittää ylempiä ääniä ja niihin menoa.”

Wagnerin varhaisempiin oopperoihin kuuluva Lentävä hollantilainen istuu Hakalan mielestä erinomaisesti hänen äänensä ominaisuuksien mukavuusalueelle. ”Hollantilainen on äänialueeltaan hieman korkeampi kuin Valkyyrian Wotan. Siegfriedin Wanderer/Wotan ja hollantilainen taas ovat sukua toisilleen”, hän selvittää isojen Wagner-roolien sävyeroja.

Hakala kokee etua debytoida Lentävässä hollantilaisessa vasta nyt, kun Ringin roolit ovat jo hallussa. ”Kun Ring on tehtynä – lauloin Siegfriedin jo ennen Helsinkiä Stuttgartin oopperassa – ja rupesin hiomaan ja päivittämään hollantilaista nykyosaamiseeni, huomasin, että minulla on nyt paljon enemmän työkaluja tehdä Wagnereita. Varsinkin Valkyyria opetti paljon”, hän pohtii.

Maskeeraaja Johanna Paakkanen viimeistelee Tommi Hakalan roolihahmon ulkonäköä Tampere-talossa.

Kotona laulettiin

Tommi Hakala sai kasteen klassiseen laulumusiikkiin lapsuudenkodissaan Riihimäellä. ”Äitini kävi Lea Piltin tunneilla opiskellessaan Turussa opettajaksi ja myöhemmin Lahden konservatoriossa. Kotona hän lauloi aina.”

Ensimmäisen kokemuksen oopperalaulajan äänen voimasta Hakala sai niinikään kotioloissaan. ”Italialainen tenori Licinio Francardi piti kesäkursseja Tampereella joskus 1970-luvulla, ja äitini kävi hänen kursseillaan. Francardi vieraili meillä Riihimäellä kylässä muutaman kerran ja muistan, kun hän spontaanisti pisti menemään isolla äänellään. Se teki suuren vaikutuksen nuoreen poikaan.”

Kuka tekee? Lentävä hollantilainen Tampereen oopperassa Kapellimestari: Anja Bihlmaier. Ohjaaja: Marika Vapaavuori. Lavastus: Marjatta Kuivasto. Puvut: Leena Rintala. Valot: Jussi Kamunen. Orkesteri ja kuoro: Tampere Filharmonia ja Tampereen oopperan kuoro (valm. Heikki Liimola). Päärooleissa: Tommi Hakala (Hollantilainen), Johanni van Oostrum (Senta), Timo Riihonen/Matti Turunen (Daland ), Jussi Myllys (Erik), Tiina Penttinen (Mary). Esitykset: Ensi-ilta Tampere-talossa 10. helmikuuta. Viimeinen kuudesta esityksestä 25. helmikuuta.

Ensimmäinen Hakalan näkemä oopperaesitys oli Kansallisoopperan Sevillan parturi vuonna 1988. ”Isän kanssa mentiin katsomaan oopperaa. Olin juuri aloittanut lauluopintoni Riihimäen musiikkiopistossa. Don Basiliona oli Jaakko Ryhänen, josta sitten tuli viitisen vuotta myöhemmin opettajani.”

Hakalan kehitys oli nopeaa. Uran kannalta merkityksellistä oli maailman tunnetuimpiin laulukilpailuihin kuuluvan Cardiffin Singer of the World -kilpailun voitto 2003. Karita Mattila on toinen suomalainen, joka on voittanut kisan arvostetun pääpalkinnon.

Osaava joukkue

Tampereen Lentävästä hollantilaisesta Tommi Hakala odottaa näyttävää, mutta konstailematonta näyttämöllepanoa. ”Tarina kerrotaan sellaisena kuin se on. Ohjaaja Marika Vapaavuori luottaa Wagnerin alkuperäiseen ideaan ja musiikkiin. Ohjaukseen ei ole tuotu sellaisia elementtejä, joita ei löytyisi partituurista tai libretosta. Visuaalisesti tästä voi tulla erittäin vaikuttava”, hän toteaa.

Ohjaaja Marika Vapaavuori ja baritoni Tommi Hakala ovat omalla tavallaan kumpikin Lentävän hollantilaisen ensikertalaisia.

Hän iloitsee myös yhteistyöstä saksalaisen kapellimestarin Anja Bihlmaierin kanssa. ”Anja on tehnyt hirveän hyvää työtä. Hän on myös tuonut mukanaan älyttömän hyvän assistentin, Thomas-Michael Gribowin, joka on yksi hänen oppi-isiään. Gribow on työskennellyt muun muassa parikymmentä kesää Bayreuthin Wagner-juhlilla musiikillisena assistenttina ja tehnyt töitä sellaisten isojen nimien kuten Pierre Boulezin ja Christian Thielemannin kanssa. Hän tuntee Wagnerin teokset läpikotaisin. Tällaiset osaajagurut ovat tärkeitä.”

Kapellimestari ja Hakala tapasivat toisensa Wienin Volksoperissa vuonna 2019. ”Anja johti Lepakkoa ja vaimoni Ursula Pfitzner lauloi Rosalindaa. Tiesin jo silloin, että tekisimme yhteistyötä Tampereella, joten menin esittäytymään Anjalle. Se oli kiva tapaaminen.”

Lentävä hollantilainen on Marika Vapaavuoren ensimmäinen oopperaohjaus – hän otti haasteen vastaan innoissaan: ”Harjoituksissa on välillä liikuttunut olo”

Marika Vapaavuori viimeistelee Lentävän hollantilaisen ohjausta Tampere-talon Ison salin näyttämöllä.

Tamperelainen ohjaaja Marika Vapaavuori on Tommi Hakalan ohella toinen Lentävän hollantilaisen debytantti. Kun Hakala laulaa ensimmäistä kertaa hollantilaista, Vapaavuorelle teos on uran ensimmäinen oopperaohjaus.

Oopperan teko on osunut hankalaan aikaan. Lentävän hollantilaisen ensi-illan piti olla jo kaksi vuotta sitten, mutta korona aiheutti siirtoja. ”Tässä on parin vuoden aikana ehti miettiä yhtä sun toista, mutta en tehnyt muutoksia ohjaussuunnitelmaan. Minulla oli alusta lähtien tästä niin vahva visio, ettei sitä kannattanut muuttaa vain sen takia, että on liikaa aikaa. Otin asiakseni olla uskollinen omalle näkemykselleni. Musiikki puhui minulle tästä teoksesta näin”, Vapaavuori sanoo.

Musiikki vie meren pauhuun, kaukaiseen menneisyyteen ja myyttisten legendojen äärelle. ”Oli selvää, että ooppera sijoittuu johonkin tarunhohtoiseen menneeseen aikaan. Tarinassa on sekä realistisia ihmisiä että henkilöitä, jotka ovat jotakin muuta. Se on antanut hyvän maaperän luoda aikakausi, joka ei ole mikään muu kuin joku myyttinen menneisyys. Meren elementti on musiikissa hyvin vahva. Siihen liittyy kaikki alkuvoimaisuus.”

Vapaavuori tunnustaa herkistyneensä harjoituksessa toistuvasti musiikin voimasta. ”Kyllä siellä harjoituksissa on välillä liikuttunut olo, kun solistit ovat niin upeita ja he lataavat siihen sen tunteen.”

Nainen vahvana

Marika Vapaavuori ei epäröinyt hetkeäkään, kun Tampereen ooppera pyysi häntä ohjaajaksi. ”Minulla on aina ollut henkenä työssäni, että uutta päin. On myös kunnia-asia saada tehdä tällainen upea teos. Kun tähän kysyttiin, olin heti aivan tulessa”, hän sanoo.

Naisen rakkaudella ja uhrautumisella on oopperassa keskeinen voima miehen ahdingon ratkaisemisessa. ”Minulle henkilökohtaisesti Sentan tarina muodostuu kaikkein läheisimmäksi oopperan henkilögalleriasta”, ohjaaja sanoo.

Ohjaustyön kannalta oman jännitteensä harjoitusperiodin loppupäiville toi Sentan roolin laulavan laulajan vaihtuminen. Eteläafrikkainen sopraano Johanni van Oostrum pääsi harjoituksiin mukaan vasta viime viikon lopulla.

”Koko prosessista ei ole puuttunut jänniä paikkoja. Ensimmäistä oopperaohjausta tehdessäni olen varmaan ollut erityiskoulutuksessa sen suhteen, mitä kaikkea voi tulla eteen oopperaesitystä valmistettaessa”, Vapaavuori toteaa.

Mitä seuraavaksi? ”Ohjaan seuraavaksi Teatteri Siperian ja TTT:n yhteistyöproduktion Tunkeilijat, joka perustuu Maria Peuran novellikokoelmaan. Se on aivan puhdasoppista nykyteatteria. Maiseman ja mittakaavan muutos klassikko-oopperasta ei voisi olla isompi.”

Vieläkö ohjaisit oopperaa uudestaan? ”Oikein mielelläni! On haikeaa, kun tämä loppuu.”