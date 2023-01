Television-yhtyeen nokkamies Tom Verlaine kuollut

Washington

Television-yhtyeen kitaristi-laulaja Tom Verlaine on kuollut, hänen perheensä kertoi sunnuntaina. Verlainen tytär Jesse Paris Smith kertoi New York Timesille isänsä kuolleen New Yorkissa lyhyen sairauden päätteeksi.

Thomas Milleriksi syntynyt Verlaine otti nimensä ranskalaisrunoilija Paul Verlainelta, jolta hän otti myös mallia omaan, impressionistiseen lyriikkaansa.

Verlaine perusti Television-yhtyeen lukiokaverinsa Richard Hellin (syntyjään Richard Meyers) kanssa vuonna 1973. Rolling Stone -lehti on nimennyt yhtyeen vuonna 1977 julkaistun Marquee Moon -debyyttialbumin yhdeksi punk-aikakauden hienoimmista albumeista.

Kehuvista arvosteluista huolimatta Television ei koskaan nauttinut kummoisesta kaupallisesta menestyksestä ja hajosi tehtyään vain kaksi albumia. Se kuitenkin toimi esikuvana muun muassa Ramonesille, Talking Headsille ja Blondielle.