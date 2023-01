Tampereelle muuttava metallifestivaali julkisti ensimmäiset esiintyjänsä

Aamulehti

Ensi kesänä Tampereella Ratinanniemessä järjestettävä Tuhdimmat Tahdit -festivaali on julkistanut ensimmäiset esiintyjänsä.

Raskaaseen musiikkiin painottuneessa tapahtumassa esiintyvät ruotsalainen metalcore-yhtye Dead By April sekä kotimaiset Battle Beast ja Mokoma, joka soittaa festivaalilla ainutkertaisen Kurimus 20 v -teemakeikkansa.

Heidän lisäkseen Ratinanniemessä nähdään Beast In Black, Before The Dawn, Ensiferum, Diablo, Bloodred Hourglass, Brymir, Swallow The Sun ja Wolfheart.

Tuhdimmat Tahdit järjestetään 16.–17. kesäkuuta. Tapahtuman liput ovat myynnissä ja ne maksavat alkaen 59,90 euroa.