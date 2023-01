Kamarimusiikin huiput tulevat Tampereelle – Aamulehti kokosi vinkit festivaalin annista

Tampere Chamber Music koostuu konserteista, mestarikursseista ja luennoista. Festivaali palaa tällä viikolla tutulle paikalleen tammikuulle.

Pianisti Heini Kärkkäinen on kansainvälisesti tunnettu kamarimuusikko ja solisti. Tampereella asuva Kärkkäinen on Tampere Chamber Music -festivaalin perustaja ja taiteellinen johtaja.

Kansainvälinen kamarimusiikin festivaali Tampere Chamber Music palaa korona-ajan siirtojen jälkeen tutulle paikalleen tammikuulle. Pianisti Heini Kärkkäisen jo seitsemännen kerran suunnittelema tapahtuma kokoaa tällä viikolla Tampereelle ulkomaisia ja kotimaisia huippumuusikoita keskiviikosta sunnuntaihin. Tapahtumaan kuuluu konserttisarjan ohessa mestarikursseja ja tieteellisiä luentoja. Varsinaiset konsertit alkavat torstaina.

Musiikin ja hyvinvoinnin suhteeseen keskittyvän festivaalin teemana on tänä vuonna Anam Cara – Sielunystävä. Termi tulee irlantilaisen runoilijan ja filosofin John O’Donohuen samannimisestä kirjasta. ”Anam Cara on kelttiläistä viisautta ystävyydestä, yksinäisyydestä, rakkaudesta ja kuolemasta. Festivaalille saapuu joukko valovoimaisia ja inspiroivia taiteilijoita, joiden kanssa minulla on läheinen ja lämmin ystävyys jo pidemmältä ajalta. On kuin perhe olisi koolla”, selittää Heini Kärkkäinen vuoden 2023 festivaalin henkeä.

Mitä on kamarimusiikki?

Kamarimusiikki on taidemusiikin laji, jossa kappaleet on sävelletty vähintään kahden muusikon kokoonpanolle. Klassisia kamarimusiikin kokoonpanoja ovat duo, trio, kvartetti ja kvintetti. Teokset ovat usein laajoja ja moniosaisia kuin sinfoniat, mutta kamarimusiikki on luonteeltaan ennen kaikkea intiimiä ja keskustelevaa. Jos sinfoniamusiikkia voisi verrata eeppiseen romaanitaiteeseen, kamarimusiikin kirjallinen sielunkumppani on runous.

Festivaalin taiteilijat

Viulistit: Priya Mitchell, Paavo Pohjola, Réka Szilvay ja Kasimir Uusitupa. Pianistit: Heini Kärkkäinen ja Marianna Shirinyan. Sellistit: Robert Cohen ja Torleif Thedéen. Alttoviulistit: Kristian Sallinen ja Yuval Gotlibovich. Kontrabasso: Tarja Nyberg. Bandoneon: Marcelo Nisinman. Kitara: Ismo Eskelinen. Tanssi: Tiina Lindfors.

Argentiinalainen bandoneonin taitaja Marcelo Nisinman esiintyy Tampereella soittajana ja säveltäjänä.

Armeniasta kotoisin oleva pianisti Marianna Shirinyan on esiintynyt Tampereella aiemmin Tampere Filharmonian solistina.

Englantilainen viulisti Priya Mitchell on soittanut Tampereen festivaalilla tapahtuman alusta lähtien. Hänellä on oma festivaali Oxfordissa.

Ruotsalainen sellisti Torleif Thédeen on yksi menestyneimmistä pohjoismaalaisista klassisen musiikin artisteista.

Englantilainen Robert Cohen on Lontoon Royal Academy of Musicin selloprofessori ja yksi maailman arvostetuimmista kamarimuusikoista.

Ohjelman linja

Tampere Chamber Musicin konserteissa kuullaan kamarimusiikin klassikoita sekä myös uudempaa musiikkia. Ohjelman painopisteitä on tänä vuonna argentiinalainen musiikki. Festivaalin koko ohjelma löytyy osoitteesta www.tampere-talo.fi. Aamulehti nostaa esiin muutamia festivaalin kiinnostavimpia konsertteja ja teoksia.

1. Valssin pyörteissä

Avauskonsertti vie matkalle Argentiinasta Italiaan ja tanssien eri tyyleihin uuden tangon argentiinalaisen mestarin Astor Piazzollan Suite Del Ángelista ranskalaisen Maurice Ravelin La Valseen. Kahdelle pianolle sovitetun version Ravelin hurjasta valssitutkielmasta soittavat Marianna Shirinyan ja Heini Kärkkäinen. Ohjelman kolmas herkku on Pjotr Tšaikovskin jousisekstetto Muistoja Firenzestä, joka on yksi romanttisen kamarimusiikin pidetyimpiä teoksia.

Tampere-talon Pienessä salissa torstaina 26. tammikuuta kello 19.30.

2. Patjalle rentoutumaan

Festivaalin oma keksintö on rentouttava Töistä kotiin palautuen -konsertti. Noin tunnin mittaisen konsertin voi halutessaan kuunnella pötkötellen matolla. Tänä vuonna musiikkina on Astor Piazzollan Vuodenajat-sarja. Soittamassa ovat Priya Mitchell, viulu, Marcelo Nisinman, bandoneon, Ismo Eskelinen, kitara, Heini Kärkkäinen, piano ja Tarja Nyberg, kontrabasso.

Tampere-talon Maestro-salissa perjantaina 27. tammikuuta kello 17.

Tampere Chamber Musicin perjantaiset pötköttelykonsertit ovat olleet suosittuja. Kuva on viime vuoden tapahtumasta.

3. Muumien kanssa

Yli seitsemänvuotiaille tarkoitettu Kevätlaulu-konsertti vie Muumien maailmaan ja Nuuskamuikkusen seikkailuihin. Teemana on hiljaisuus ja yksinäisyys, jota heijastelevat Marcelo Nisinmanin teos La Casita de Mis Viejos bandoneonille, Peteris Vasksin kitarateos The Sonata of Loneliness ja Tove Janssonin Näkymättömän lapsen luku Kevätlaulu, jonka lukee Tarja Nyberg. Muusikkoina ovat Ismo Eskelinen, kitara ja Marcelo Nisinman, bandoneon.

Muumimuseossa Tampere-talossa perjantaina 27. tammikuuta kello 19.

4. Kirkossa liikkuu

Sellisti Robert Cohen, pianisti Heini Kärkkäinen ja tanssija Tiina Lindfors ottavat Tuomiokirkon tilan haltuunsa musiikin ja liikkeen yhteisvoimin. Konsertin säveltäjänimiä ovat Edvard Grieg, Johann Sebastian Bach, Philip Glass, Gabriel Fauré, Olivier Messiaen ja Francis Poulenc.

Tampereen tuomiokirkossa lauantaina 28. tammikuuta kello 17.

5. Romanttista hehkua

Nyt ollaan slaavilaisen romantiikan sydämessä! Festivaalin kantavien voimien Robert Cohenin ja Heini Kärkkäisen soittamassa Sergei Rahmaninovin g-mollisonaatissa mietiskelevä sellonääni saa voimanlähteekseen ehtymättömällä energialla virtaavan piano-osuuden. Pjotr Tšaikovski kirjoitti a-mollitrionsa ystävänsä Nikolai Rubinsteinin muistolle. Teoksen erityispiirre on laaja muunnelmaosa, joka päättyy teoksen huipentavaan yllätykseen. Tulkkeina ovat Priya Mitchell, viulu, Torleif Thedéen, sello ja Marianna Shirinyan, piano.

Tampere-talon Pienessä salissa lauantaina 28. tammikuuta kello 19.

6. Luentoja

Lauantain luennoissa taiteen tohtori ja intuitiotutkija Asta Raami ja tanssitaiteilija Sini Länsivuori tutustuttavat ensin näkyvän ja näkymättömän liikkeen saloihin. Toisessa luennossa psykologi ja viulisti Helmi Kuusi käsittelee muusikkojen työhyvinvointia.

Tampere-talon Maestro-salissa lauantaina 28. tammikuuta kello 11 ja Duetto-salissa kello 14. Vapaa pääsy.