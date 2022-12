Lauantaina uransa suurimman joulukonsertin pitävä Suvi Teräsniska on aloittanut rakastamansa jouluvieton jo marraskuussa. Kortit hänkin kirjoitti silti vasta aivan viime tipassa.

Aamulehti

Onneksi olkoon Suvi Teräsniska, pääset Tampereelle! Miten olet valmistautunut tähän huippuhetkeen?

”No, minähän olen asunut Tampereella, joten kaupunki on minulle ihan tuttu. Tämä reissu kestää yhden viikonlopun. Tulen jo perjantaina Tampereen suunnalle ja menen katsomaan jääkiekkoa. Tappara–Kärpät-matsi on sopivasti Nokia-areenalla. Ja lauantaina on sitten oma konserttini.”

Mitkä kolme sanaa sinulle tulevat mieleen Tampereesta?

”Mustamakkara. Ja Popeda, tai laajemminkin manserock. Kolmantena Kukkaisviikot.”

Kenen kutsuisit kanssasi Rauhaniemen saunan lauteille?

”En ole itse vielä siellä käynyt, mutta erittäin, erittäin mielelläni menisin. Mukaan ottaisin mieheni.”

Minne matka jatkuisi sieltä?

”Varmaankin esittelisin hänelle huudit, joilla itse olen Tampereella asunut. Pyynikin ja Sorsapuiston. Olen asunut Tampere-talon vieressä Lähteenkadulla ja Pyynikillä Santalahdentiellä. Voisin viedä mieheni Pyynikin näkötornille munkkikahveille. Mistään ei saa niin hyviä munkkeja. En ole varma, onko mieheni edes koskaan käynyt siellä.”

Pidät Tampereella urasi isoimman joulukonsertin. Mitä erityistä se sisältää?

”Siellä on iso bändi, kymmenkunta jousisoittajaakin. Vierailijana on lauluyhtye Rajaton.”

Esiinnyt pian myös Yön solistina. Onko siitä tulossa vakituinen tehtäväsi?

”Ei. Ei kannata poissulkea mitään tulevaisuudesta, mutta ei minusta Yön uutta solistia tule. Se on kunniatehtävä tuossa konsertissa.”

Miten yllätät tamperelaiset?

”He ovat aina olleet keikoilla yhtä yllättyneitä, kun olen kertonut, että olen asunut kaupungissa. Se on ihmisillä jäänyt hahmottamatta, koska olen puhunut niin paljon oululaisuudestani ja pohjoissuomalaisuudestani. Asuin Tampereella 13 vuotta sitten puolitoista vuotta. Muutin ensimmäistä kertaa pois kotoa isäni luota. Nuo olivat erittäin merkitykselliset ajat oman itsenäistymiseni kannalta. Opettavainen pätkä niin hyvässä kuin pahassakin. Ihanaahan se oli asua yksin ja huolehtia itsestään, mutta silloinhan sitä oli ihan itsekseen ja laskutkin tipahtelivat omaan postiluukkuun. Minulla oli onneksi kaksi kissaa seuranani.”

Korjaa jokin väärinkäsitys itsestäsi

”Ihmisillä on ehkä edelleen sellainen käsitys, että minun soolourani olisi ollut jotenkin Ollin (Lindholm) aikaansaamaa. Että hän olisi jotenkin saanut puhuttua minulle levytyssopimuksen. Kaikki tapahtui aika lailla yhtä aikaa. Sain tehdä Yö-yhtyeen kanssa keikkoja ja startata soolouraani. Luullaan, että Olli olisi ollut jotenkin voitelijana välissä. Totta kai kaikella on merkityksensä, mutta minä sanon, että tässä kohtaa merkitystä oli molempiin suuntiin. Levy-yhtiössä oli hyvä sanoa, että minulla on alkamassa yhteistyö Yö-yhtyeen kanssa. Toisaalta, kun olen Ollille kertonut itsestäni, olen sanonut, että minulla on tässä levy-yhtiön kanssa ollut keskusteluja. Asiat olivat siis erilliset, vaikka tapahtuivat yhtä aikaa.”

Mitä mietit öisin?

”Hyvin harvoin jään valvomaan. Kun kotona on pieniä lapsia, päivärytmi on aika stabiili. Aamulla herätään ja hoidetaan lapsi kouluun ja pienemmät päiväkotiin. Sama rytmi pakkaa pysymään myös viikonloppuna, joten unet jäävät tässä ammatissa lyhyiksi. Olen kova näkemään unia. Näen realistisia unia, jotka voisivat oikeasti tapahtua. Ne liittyvät usein keikkoihin. Aina siinä on kuitenkin jokin kommervenkki, en saa vaikka jotain mekonnappia kiinni. Muistan unistani uskomattomia yksityiskohtia aamulla. Öisin nukun.”

Mitä teet keikkojen takahuoneessa?

”Selaan Instagramia. Ja juon maitoa. Maito on minulla ihan takahuone-raiderissakin. Kaksi litraa kevytmaitoa, korostettuna, että ei laktoositonta. Usein nauretaan, että bändien raidereissa on jaloviinapulloja ja kori kaljaa, ja toiset bändit ottavat alkoholit mukaan bäkkäriltä. Minä otan yleensä ne maidot. Henkilöautossani on todella usein kuskin oven ovikotelossa maitopurkki.”

Kuka? Suvi Teräsniska Ammatti: Laulaja. Asuu: Oulussa. Perhe: Puoliso ja kohta kahdeksanvuotias, kuusivuotias sekä pian neljävuotias poika. Juuri nyt: Suvi Teräsniskan Tämä maailma tarvitsee joulun -joulukonsertti Nokia-areenassa Tampereella lauantaina 17. joulukuuta.

Mitä rituaaleja sinulla on ennen keikkaa?

”Minun ei tarvitse tehdä kaikkea samalla tavalla. Yleensä kuitenkin laitan ensin hiukset ja sitten meikin. Viimeisenä puen keikkavaatteet päälle. Haluan olla ennen keikkaa lyhyen hetken itsekseni.”

Kenet odotat näkeväsi yleisössä?

”Perheeni. Vanhemmat, pikkuveljeni sekä omat lapseni. He ovat tulossa konserttiin. Lapset eivät niihin kauhean usein pääse. Nyt pikkupojatkin pääsevät katsomaan, kun äiti laulaa.

Ikimuistoisin sattumuksesi Tampereella?

”Se liittyy varmaan siihen, miten alunperin aloin työskennellä Yön kanssa. Olimme ystäväni kanssa katsomassa Kukkaisviikolla Yötä muistaakseni vuonna 2005. Tulimme keikalle alaikäisinä, tilaisuus oli yli 18-vuotiaille. Ennen keikkaa järjestettiin ilmaiset päivätanssit, ja menimme jo niiden aikana alueelle sisälle. Meitä ei onneksi enää ajettu ulos. Tapasin Ollin tuolla keikalla ensi kertaa kasvotusten. Keikan jälkeen ystäväni kertoi Ollille, kuinka kova olen laulamaan ja kuinka paljon tykkään laulamisesta. Hän toimi välillämme esittelijänä.”

Saako sinua pyytää selfieen, jos bongaa kadulla?

”Saa pyytää. Niin käy kuitenkin aika harvoin. Se vaatii, että olen vähän pidemmän aikaa paikallaan jossain. Aika vähän suomalaiset kadulla pysäyttävät. Olemme sen verran ujoa kansaa.”

Kenelle soitat tai viestittelet Tampereella ollessasi?

”Äidille. Viesteilen hänelle joka päivä yhdellä viestillä vähintään.”

Miten omat jouluvalmistelusi etenevät?

”Ihan hyvin. Juuri oli edullisempi deadline joulukorteille ja ehdin postittaa kaikki 250 korttia. Olin todella tyytyväinen. Minulla on tapana lähettää aina joulutervehdys, jossa on kuva lapsistamme. On hauskaa, että sukulaiset voivat kerätä joka vuosi uuden kuvan sarjaan. Kuva otettiin aivan viime tipassa. Kävin teettämässä kuvat ja hikipäässä tulostelin hotellin respassa tietokoneella osoitteita. Kuvassa on taustana kotimme joulukuusi. Minulla on ollut joulukuusi jo marraskuun puolivälistä saakka. Jos joskus vietämme mökillä joulun, haaveilen luonnonkuusesta. Kotona menee kuitenkin tekokuusi, sillä minulla ei kestäisi hermo siivoilla niitä neulasia.”

Oletko siis jouluihminen?

”Todellakin! Joululaulut soivat jo lokakuun puolella. Haluan aloittaa joulun juhlistuksen jo hyvissä ajoin, koska loka–marraskuu on muuten niin synkkää aikaa. Joulu tuo valon.”

Mikä hetki tuo sinulle joulun?

”Aattona se hetki, kun lahjat on jaettu ja avattu, syödään jotain hyviä juustoja ja ollaan vaan kaikki hiljaa ja rauhassa. Rakastan sitä hetkeä.