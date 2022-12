Katri Helenan joulukiertue toteutuu vaikeuksista huolimatta – tätä Tampereen konsertissa on luvassa

Iskelmätähti Katri Helena saapuu Tampereelle keskiviikkona 14. joulukuuta. Konsertti on osa artistin vuoden 2022 joulukiertuetta.

Katri Helena on yksi Suomen menestyneimmistä iskelmälaulajista. Hän esiintyy Tampereen Aleksanterin kirkossa joulukuun 14. päivä. Hänen mukaansa kirkot ovat erityisiä paikkoja joulumusiikin esittämiseen. Katri Helena kuvattiin Porvoossa 21. maaliskuuta 2022.

Tämän tarinan Suomen menestyneimpiin iskelmälaulajiin kuuluva Katri Helena on kertonut kymmeniä kertoja. On se silti kertomisen arvoinen, sillä kyseessä on artistin tärkein joulumuisto.

”Olin pikkutyttö ja meille tuli joulupukki. Hän toi minulle nuken, jota olin toivonut. Sitten rupesin katsomana pukin käsiä. Tunnistin, että ne olivat isän kädet. Niissä kulki voimakkaat verisuonet käden päällä. Siitä alkoi pikkuhiljaa selvitä joulupukin salaisuus.”

Joulumieltä on varmasti luvassa, kun Katri Helena saapuu Tampereelle keskiviikkona 14. joulukuuta. Aleksanterin kirkossa järjestettävä konsertti on osa Katri Helenan joulukiertuetta.

Kuka? Katri Helena Koko nimeltään Katri Helena Kalaoja. Tehnyt tanssi- ja iskelmämusiikkia vuodesta 1963 ja viihdekonsertteja vuodesta 1977. Tunnetaan muun muassa hiteistään Anna mulle tähtitaivas, Vasten auringon siltaa ja Katson sineen taivaan. Esiintyy Tampereen Aleksanterin kirkossa keskiviikkona 14. joulukuuta. Konsertti on osa Katri Helenan joulukiertuetta. Konsertti alkaa kello 18.30.

Keikat toteutuvat sittenkin

Vielä viime kuussa näytti siltä, että koko kiertue joudutaan perumaan. Marraskuussa uutisoitiin kiertuetta järjestäneen RH Entertainmentin konkurssista. Lippufirma jäädytti kaikki yrityksen tapahtumien lipunmyynnit.

Viihdemaailmaa lähes 60 vuotta nähnyt Katri Helena suhtautui konkurssi- ja peruutusuutisiin rauhallisesti.

”Se oli fakta. Täytyy nähdä tosiasiat. Se oli tosiasia, että ne perutaan. Nyt sitten kuitenkin Tommi Liimatainen neuvotteli meille nämä seuraavat konsertit.”

Kiertueen alkuperäisestä seitsemästä konsertista järjestetään neljä uuden ohjelmatoimiston kanssa. Joulukonsertti matkaa Tampereen lisäksi Lahden Nastolaan, Saloon ja Jyväskylän Korpilahteen. Järjestämättä jäävät Mikkelin, Lappeenrannan ja Valkeakosken konsertit.

Tampereelle Katri Helena kertoo tulevansa mielellään. ”Tampere-talossa olen tehnyt vaikka kuinka monta konserttia. Siellä on aina ollut todella kivaa esiintyä. Tykkään Tampereesta.”

Kirkosta tunnelmaa

Keskiviikon joulukonsertti järjestetään Tampereen Aleksanterin kirkossa. Kaupungin kirkoista Tuomiokirkko on Katri Helenalle esiintymispaikkana tuttu, mutta nyt edessä on uusi estradi. Hän kertoo, että kirkot ovat joulukonserteille ihanteellisia paikkoja.

”Kirkko ja joululaulut ovat loistava yhdistelmä joulumielen kehittämiseksi ihmisille. Kirkkoon kun ihmiset tulevat, siellä rauhoitutaan ihan automaattisesti. Sitten kauniit joululaulut lisäksi. Se toimii.”

Katri Helena toivoo, että konsertti toimisi ihmisille alkusysäyksenä joulun aikaan ja tunnemaan. ”Toivoisin, että siitä lähtisi joulumieli kasvamaan ihmisten mieliin.”

Jos tämä ei ole mahdollista, artisti toivoo, että konsertti tarjoaisi ihmisille mahdollisuuden rauhoittua edes hetkeksi kiireen ja hulinan keskellä.

”Vaikkei joulu kaikilla niin rauhaa ole ja on paljon tekemistä, niin toivon, että se olisi hetki pysähtyä joulurauhan kanssa. Edes se hetki siellä kirkossa.”

Klassikoita luvassa

Joulumusiikilla on erityinen paikka Katri Helenan repertuaarissa. Hän lupaa, että tulevassa konsertissa kuullaan ainakin klassikkokappaleet Joulumaa ja Aavistus.

”Joulumusiikki on semmoista, että siinä lauletaan hengellisistä vakavista asioista mutta hyvällä mielellä. Vakavakaan joululaulu ei ole koskaan surullinen. Siinä on aina toivo mukana.”

Omien klassikoiden lisäksi joulukonsertti on hieno mahdollisuus tulkita muiden kappaleita. Katri Helena kertoo, että tämän vuoden kiertuelistalle mukaan pääsee yksi hänen henkilökohtaisista suosikeistaan, Varpunen jouluaamuna. Zacharias Topeliuksen runoa ovat tulkinneet muiden muassa Vesa-Matti Loiri ja Suvi Teräsniska.

”Varpunen jouluaamuna yksi lempi joululaulujani. Siinä on surua, mutta se ei ole toivoton. Se tekee hyvän mielen. Olen sitä laulanut koko ikäni.”

Kiertue päättyy 17. joulukuuta Jyväskylään. Tämän jälkeen Katri Helena viettää joulua yhdessä perheensä kanssa. Hänen oma joulunsa kulminoituu läheisten yhdessäoloon. Hän toivoo, että sama ajatus välittyisi myös konserttivieraille.

”Ollaan hyviä toisillemme jouluna.”