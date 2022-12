”Haloo Tampere!” – Suomen suosituimpiin yhtyeisiin kuuluva Haloo Helsinki! hurmasi täpötäyden Nokia-areenan asenteellaan ja huudatti yleisöä

Haloo Helsinki! -yhtye nostatti tunnelman kattoon heti alkuunsa Älä pelkää elämää -kiertueen konsertissa Nokia-areenassa.

Aamulehti

”Haloo Tampere!” Haloo Helsinki! -yhtyeen laulaja ja basisti Elli Haloo tervehti yleisöä bändin jättikeikalla Nokia-areenassa. Ensimmäisenä kuultiin yhtyeen samanniminen kappale Haloo Helsinki!.

”Ostimme liput heti, kun ne tulivat myyntiin”, tamperelainen Ronja Hakala kertoi ennen keikan alkua Nokia-areenan aulassa. Hän tuli katsomaan suosikkiyhtyettään neljän ystävänsä kanssa.

”Koitamme päästä yleisössä mahdollisimman eteen!” hän lisäsi.

Emmi Nikkilä (vas), Riina Ruismäki, Ronja Hakala, Venla Niemenmaa ja Siiri Puuska ostivat jäähallikonserttiin liput heti, kun ne olivat tulleet myyntiin.

"Ootteko ihan finaalissa tän vuoden suhteen vai vieläkö riittää virtaa?” Elli Haloo kysyi yleisöltä konsertissa.

Haloo Helsingin jäähallikeikat Turussa, Tampereella ja Helsingissä ovat massiivisen Älä pelkää elämää -kiertueen huipennus. Kiertue on kestänyt jo yli vuoden ajan.

Yhtyeen keulakuva Elli Haloo hurmasi yleisön lavakarismallaan ja sai fanit laulamaan mukana heti konsertin alusta alkaen. Bändin esiintyminen lavalla onkin yksi sen parhaita puolia, lahtelainen Mika Liukkonen kertoo.

”Heillä on energinen lavaesiintyminen ja suomenkielisiä kappaleita, jotka eivät ole pelkkää nyyhkytystä.”

Virve Liukkonen ja Mika Liukkonen tulivat konserttiin Lahdesta. He molemmat odottivat kovasti kuulevansa kappaleen Reiviluola.

Marja-Liisa Vuorenpää-Vainiola ja Veikko Vainiola tulivat keikalle Tampereelta. ”Viime päivinä on soinut päässä Maailman toisella puolen. Tyttäreni pääsi juuri ylioppilaaksi ja hän lauloi sen ylioppilasjuhlissa. Tajusin, että nyt hän sitten lähtee”, Marja-Liisa sanoo ennen konsertin alkua.

Uusia ja vanhoja biisejä ja puhetta mielenterveydestä

Konsertissa kuultiin kappaleita niin yhtyeen uusimmalta levyltä Älä pelkää maailmaa kuin sen aiemmiltakin julkaisuilta. Uudempiin kappaleisiin kuuluivat muun muassa Lady Domina ja Texas. Keikan ensimmäisen tunnin aikana kuultiin myös esimerkiksi vuonna 2013 julkaistulta Maailma on tehty meitä varten -albumin kappaleet Huuda! ja Vapaus käteen jää.

Viime vuonna seitsemännen studioalbuminsa julkaissut yhtye tarttui lisäksi joulutunnelmaan ja esitti pikkujoulukansalle kappaleensa Joulun kanssas jaan.

Haloo Helsinki esiintyi Nokia-areenassa kolmatta kertaa. Ensimmäisen kerran he esiintyivät Iskelmägaalassa maaliskuussa ja sittemmin ennen Suomen avausottelua jääkiekon MM-kisoissa toukokuussa, jolloin yhtyeeltä kuultiin rohkea versio Maamme-laulusta.

Konsertissa nähtiin näyttävä valoshow.

Elli Haloo puhui konsertissa kappaleiden välissä muun muassa mielenterveysongelmista ja siitä, kuinka niiden stigmaa pitäisi purkaa. Aihe kirvoitti yleisöltä äänekkäitä suosionosoituksia.

Kuopiolainen Iida Nenonen, 7, saapui Tampereelle elämänsä ensimmäiseen rockkonserttiin.

”Hän kirjoitti kaverinsa ystäväkirjaan, että hänen suurin haaveensa on päästä Haloo Helsingin konserttiin”, hänen äitinsä Riikka Nenonen kertoo.

Haloo Helsinki! on perustettu vuonna 2006. Yhtye on julkaissut seitsemän albumia, joita on myyty yhteensä yli 300 000 kappaletta. Yhtyeen kappaleita on kuunneltu striimauspalveluissa yli 300 miljoonaa kertaa.

Riikka Nenonen (vas), Reetta Rossi ja Iida Nenonen saapuivat Tampereelle Kuopiosta katsomaan Haloo Helsinkiä. Konsertti on 7-vuotiaan Iidan ensimmäinen rockkonsertti. ”Se oli minun suurin haaveeni”, Iida kertoo.

Nokia-areena oli konsertissa täynnä lattiasta kattoon.