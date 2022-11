Nokia-areenan Raskasta joulua -konsertin kohtalo varmistui: Järjestetään

Liput käyvät sellaisinaan, lipunmyynti alkaa uudelleen tiistain aikana.

Raskasta joulua -kiertueen Tampereen-konsertti toteutuu. Konsertti pidetään suunnitelmien mukaan Nokia-areenassa 18. joulukuuta.

Raskasta joulua -kiertueen kohtalo on ollut vaakalaudalla, kun tapahtumajärjestäjä RH Entertainment hakeutui konkurssiin pari viikkoa sitten. Nyt toteutuvat konsertit järjestetään Raskasta joulua yhtyeen ja sitä edustavan ohjelmatoimisto Master Eventsin riskillä.

Master Eventsin toimitusjohtaja Kari Penttinen kommentoi tiedotteessa, että nyt järjestettäväksi jäänyt kokonaisuus on ainoa mahdollinen vaihtoehto perumisen lisäksi. Konsertti päädyttiin järjestämään tynkänä, koska konserttiperinne on yleisölle tärkeä ja Raskasta joulua -konserttien työryhmässä on mukana iso joukko musiikki- ja tapahtuma-alan ammattilaisia, joiden elantoon kiertueella on iso vaikutus.

Yhdeksän toteutuu

Raskasta joulua -kiertueen tulevista konserteista pystytään järjestämään yhdeksän: Oulussa, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Mikkelissä, Jyväskylässä, Turussa ja Tampereella. Hämeenlinnassa ja Mikkelissä keikkoja on kaksi.

Jo aiemmin ovat toteutuneet Kokkolan, Vaasan, Ikaalisten ja Seinäjoen konsertit.

Tulevista konserteista perutaan Ylivieska, Salo, Espoo, Kuopio, Kouvola, Lappeenrannan molemmat konsertit, Kotka ja Rauma.

Toteutuviin konsertteihin aiemmin ostetut liput käyvät sellaisenaan, ja lipunmyynti niihin avataan uudelleen tiistain aikana.