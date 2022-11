Tampereen tuomiokirkossa soi ensi vuonna ooppera

Tampereen ammattikorkeakoulun oopperatuotanto ottaa innoitusta tuomiokirkon freskoista ja väreistä.

Tampereen tuomiokirkko esittää tammikuussa italialaista nunnaluostaria, kun Giacomo Puccinin Suor Angelica -ooppera saa siellä ensi-iltansa. Oopperan tuottaa ja esittää Tampereen ammattikorkeakoulun musiikkilinja, jonka laulunopiskelijoita kuullaan oopperan solisteina yhdessä Tampereen konservatorion opiskelijoiden kanssa.

Suor Angelican eli sisar Angelican roolissa laulaa sopraano Marjaana Ritanen, ohjauksesta vastaa Sanna Majanlahti ja säestyksestä Tamk Sinfonia kapellimestarinaan Jukka IIsakkila. Oopperassa kuullaan myös Markus Yli-Jokipiin harjoittamaa suurkuoroa, joka koostuu muun muassa Kamarikuoro Näsin ja Pirkanpojat-kuoron laulajista.

Oopperassa tehdään yhteistyötä seurakuntien ja eri oppilaitosten kanssa. Puvut ja lavasteet valmistuvat oppilaitosyhteistyönä, ja valoja operoivat Tamkin media-alan opiskelijat. Tulkinta ottaa innoitusta vuonna 1907 valmistuneen Tampereen tuomiokirkon freskoista ja värimaailmasta.

Suor Angelica on Puccinin kolmesta yksinäytöksisestä oopperasta koostuvan triptyykin toinen osa. Muut osat ovat Il tabarro ja Gianni Schicchi. Suor Angelica kantaesitettiin Metropolitan-oopperassa vuonna 1918. Ooppera perustuu nuorena kuolleen nunnan, sisar Angelican, tarinaan. Puccini kuuli tarinan sisareltaan, joka johti Vicolepacon luostaria Toscanassa.

Oopperassa Angelica on määrätty rangaistuksena teoistaan luostariin, jossa hän on palvellut nunnana seitsemän vuotta ja koko tämän ajan salaa rakastanut. Toivo on hänen elämänsä kantava voima. Ooppera käsittelee sitä, mitä tapahtuu, kun toivo riistetään.

Suor Angelican ensi-ilta on 14. tammikuuta, ja ooppera esitetään tuomiokirkossa neljä kertaa.