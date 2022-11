Erikoinen tilanne Yhdysvalloissa: Taylor Swift -lipunmyynti peruttiin – kysyntää niin paljon, että keikkoja tarvittaisiin 20-kertainen määrä

Muun muassa ongelmat lippujen ennakkomyynnissä ovat kirvoittaneet jälleen keskustelua Ticketmasterin markkina-asemasta.

Laulaja-lauluntekijä Taylor Swift on suosionsa huipulla. Supertähden keikoille haluttiin Yhdysvalloissa niin paljon, että lipunmyynti oli pakko keskeyttää. Swift esiintyi Tennesseessä 20 syyskuuta.

Lipunmyyntiyhtiö Ticketmaster ilmoitti torstaina peruvansa supertähti Taylor Swiftin kiertueen konserttilippujen myynnin perjantailta. Kiertueen Yhdysvaltain-konserttien lippujen oli tarkoitus tulla yleiseen myyntiin, mutta Ticketmasterin tviitin mukaan kysyntä on ollut poikkeuksellisen kovaa eikä jäljellä olevien lippujen myynti riitä vastaamaan siihen.

Lippuja Swiftin maaliskuussa alkavalle kiertueelle on ollut ennakkomyynnissä etukäteen faneiksi rekisteröityneille. Yhtiön blogipäivityksen mukaan lippuja myytiin tiistaina yli kaksi miljoonaa, mikä on enemmän kuin yhden artistin lippuja on yhden päivän aikana koskaan myyty.

Ticketmaster kertoo, että yli 3,5 miljoonaa ihmistä rekisteröityi faniksi järjestelmään, jolla pyritään pitämään botit kurissa. Noin 1,5 miljoonalle annettiin koodi lippujen ennakkomyyntiin.

Ennakkomyynti ei sujunut fanien toiveiden mukaan. Jotkut ovat kertoneet jonottaneensa tunteja verkkokauppaan päästäkseen ostoksille ja sitten yhtäkkiä pudonneensa jonosta. Ticketmaster sanoo päivityksessään joidenkin fanien myös menettäneen jo ostoskorissa olleita lippujaan sivuston ongelmien vuoksi.

Lippujen kysyntä moninkertaista tarjontaan nähden

Ticketmaster ei vielä kertonut, tulevatko liput lopulta myyntiin ja kuinka paljon niitä on kiertueelle vielä jäljellä.

Yhtiö kertoi, että sivusto oli joutunut nelinkertaisen rasituksen kohteeksi edelliseen ennätykseensä verrattuna, kun ilman koodia jääneet fanit sekä botit pyrkivät lippukaupoille samaan aikaan.

Ticketmaster laski, että sivuston liikenteen perusteella Swiftin pitäisi esiintyä yli 900 stadionkonsertissa, jotta kaikki halukkaat pääsisivät yleisöön. Määrä on lähes kaksikymmenkertainen kiertueen konserttimäärään nähden, ja se tarkoittaisi stadionkeikkaa joka ilta 2,5 vuoden ajan.

Alan jätin asema puhututtaa

Lipunmyyntifiasko herätti jälleen keskustelua Ticketmasterin etuoikeutetusta asemasta lipunmyyntialalla. Live Nationin omistama yhtiö on merkittävä toimija, ja jo vuosien ajan kuluttajat ovat valittaneet muun muassa piilokuluista, nousevista hinnoista, ennakkomyyntien vuoksi vähiin jäävistä lippumääristä ja lippujen mustasta pörssistä.

Yhdysvalloissa useat päättäjät kyseenalaistivat Ticketmasterin ja Live Nationin yhdistymisen vuonna 2010, ja osa heistä vaati tutkintaa alan kilpailusta.

Viime kuukausina useat kilpailunrajoituksia ja kuluttajansuojaa ajavat ryhmät ovat aloittaneet kampanjan, jotta yritysten yhdistymistä tutkittaisiin. Kampanjan mukaan valta-asema antaa yhtiölle mahdollisuuden nostaa hintoja ja kasvattaa kuluja sekä käyttää hyväkseen muusikoita, itsenäisiä keikkapaikkoja ja faneja.