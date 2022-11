Brittiläisen rocklegendan juhlakeikkoja Suomessa jouduttiin perumaan, mutta Ikaalisissa yhtye esiintyy perjantaina tapahtumajärjestäjän konkurssista huolimatta – miten keikka saatiin järjestymään?

Tapahtumajärjestäjä RH Entertainment ajautui konkurssiin, mutta osa sen järjestämistä keikoista saadaan edelleen toteutettua.

Tapahtumajärjestäjä RH Entertainmentin konkurssi on johtanut monen sovitun keikan peruuntumiseen ympäri Suomea, mutta jotkut konkurssiyhtiön järjestämät keikat ovat edelleen toteutumassa.

Esimerkiksi brittiyhtye Uriah Heep joutui perumaan muut 50-vuotisjuhlakeikkansa Helsingissä, Turussa ja Oulussa, mutta Ikaalisten kylpylähotellissa perjantaina 18. marraskuuta järjestettävä keikka saadaan toteutettua.

”Uriah Heepin keikka toteutuu normaalisti, ja toimimme itse keikan järjestäjänä. Olemme löytäneet siihen järjestelyn yhteistyössä konkurssipesän ja muiden osallisten kanssa”, kertoo Ikaalinen Spa & Resort toimitusjohtaja Eero Aho.

Muiden Ikaalisissa järjestettävien Menoehtoo-keikkojen toteutumista Aho ei voi vielä varmistaa, mutta keskustelut niiden järjestämiseksi ovat hänen mukaansa käynnissä. Yhtään tapahtumaa ei ole toistaiseksi peruttu.

”Ratkaisuja etsitään kuumeisesti. Uskon vahvasti, että pystymme vahvistamaan lisää toteutettavia keikkoja pian.”

”Ei kannata heittää kirvestä kaivoon”

RH Entertainmentin konkurssipesän pesänhoitajaksi määrätty asianajaja Heikki Vesa asianajajatoimisto Krogerus oy:stä kertoo, että konkurssipesä ja muut tahot tekevät töitä, jotta vahingot olisivat mahdollisimman pienet ja mahdollisimman moni tapahtuma saataisiin järjestettyä.

Ratkaisuja pyritään löytämään siihen, että tapahtumat voisi järjestää jokin kolmas taho.

”Tässä on useampikin neuvottelu käynnissä. Luulen, että ensi viikon alkupuolella olemme monen asian suhteen viisaampia. Ei kannata heittää kirvestä kaivoon, vaikka tilanne onkin hyvin hutera. Edelleen on ihan hyvä mahdollisuus, että tilaisuudet saadaan hoidettua tavalla tai toisella.”

Esimerkiksi Kokkolan, Vaasan ja Seinäjoen Raskasta joulua -konsertit toteutuvat suunnitellusti.

Entä saavatko asiakkaat rahansa takaisin, mikäli tapahtumia ei saada toteutettua?

”Jos on maksanut lipun luottokortilla, asema on turvatuin. Sen jälkeen on vielä oikeudellisesti epäselvää, mitä lippurahoille tapahtuu”, Vesa vastaa.