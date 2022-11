Uutta tietoa Popedan tulevaisuudesta: Costello Hautamäki kertoo Aamulehdelle, mitä seuraavaksi tapahtuu

”Puhun asiasta Pate Mustajärven kanssa ehkä jo ensi viikonloppuna”, sanoo yhtyeen jatkoa suunnitteleva Popedan kitaristi Costello Hautamäki. Hän on saanut vuorokauden aikana valtavan määrän tsemppiviestejä ja toivomuksia, että Popeda jatkaisi. Uskomattomin tieto on Haagan seurakunnan järjestämä kriisiapu faneille.

Kitaristi Costello Hautamäki toivoo Popedan taipaleen jatkuvan. ”Sillä täytyy kuitenkin olla Pate Mustajärven siunaus. Ilman hänen lupaansa en tee mitään. Aion puhua Popedan tulevaisuudesta Paten kanssa ehkä jo ensi viikonloppuna tai viimeistään seuraavana. Katsotaan, miten hän suhtautuu siihen, voiko Popeda jatkaa ilman häntä. Jos saamme jatkaa Popedalla, niin mikä ettei”, Hautamäki kertoi keskiviikkona Aamulehdelle.

Hautamäki muistuttaa, että ilman Mustajärveä bändi ei kuitenkaan ole sama. ”Ei häntä voi kukaan korvata. Jos Popeda jatkaa, se olisi erilainen Popeda, eri vuosikymmenen Popeda. On selvää, että jos joku jatkaa bändin musiikillista perinnettä niin se olen minä, onhan 80 prosenttia biiseistä minun. Olen iät ja ajat soittanut Popedan biisejä omilla keikoillani. Kyllä jengi tajuaa, että minähän se bändin moottori olen ollut ainakin 20 vuotta.”

Bändi haluaa jatkaa

Hautamäki kertoo saaneensa viime keväänä tiedon siitä, että Pate Mustajärvi lopettaa Popedassa. ”En silti jaksanut uskoa, että hän todella tekee lopullisen päätöksen. Koko muu bändi on ollut koko ajan yksimielinen siitä, että me haluaisimme jatkaa.”

Paitsi musiikillisen perinteen jatkumisesta, kyse on myös kymmenen ihmisen työpaikasta. ”Bändin jäsenten lisäksi meillä on iso tekniikka. Bändillä ei vielä ole ihan selvää sapluunaa, miten etenemme. Katsotaan nyt ensin, mitä Mustajärvi sanoo.”

Hautamäki kertoo, että yhtyeen rumpalille Lacu Lahtiselle on jo ehditty tarjota työpaikkaa. ”Minulle ei ole vielä kitaristin paikkaa tarjottu”, Hautamäki hymähtää.

Osa tamperelaisuutta

Aamulehti tavoitti Hautamäen keskiviikkona tämän studiosta, missä hän oli valmistelemassa soittokeikkaa tamperelaiseen vanhainkotiin. ”Popedan musiikki menee siellä hyvin läpi. Musiikkimme on osa tamperelaisuutta ja aikoinaan sanottiinkin, että puolet Suomesta tietää Popedan ansiosta, missä on Tampere.”

Tieto syyskuussa 2023 järjestettävästä Popedan päätöskonsertista kirvoitti kommenttien ja viestien tulvan Hautamäen puhelimeen ja sometilille. ”Sain voimia-tervehdyksiä ja tsemppiviestejä. Popedan todistajat -niminen kaveriryhmä kertoi kehottaneensa jäseniään vetämään liput puolitankoon. Uskomattomin tieto tuli Haagan seurakunnasta. Se oli päättänyt tarjota keskustelu- ja kriisiapua Popedan faneille. Seurakunta sanoi kannattelevansa ihmisiä jopa tällaisessa asiassa.”

Hautamäki sai lisäksi viestejä, joissa Popedan fanit kertoivat lopettamisuutisen aiheuttamista tunnoistaan. ”Kirjoittivat, että Popedahan on ollut olemassa aina! Kyllä tämä on täyttä totta niille, jotka ovat syntyneet perustamisvuoden 1977 jälkeen. Ei Popedan musiikki kuitenkaan katoa mihinkään, sillä se on jo muuttunut kansanmusiikiksi. Kyllä suuri osa suomalaisista tietää, mikä on ’pitkä kuuma kesä’.”