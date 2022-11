Popedan keikka Hämeenlinnassa peruuntui viime tingassa, Vantaan-keikan kohtalo vielä auki

Tiettävästi kyseessä on solisti Pate Mustajärven sairastuminen, joka tuli tietoon vain hieman ennen keikkaa.

Aamulehti

Tamperelaisen Popeda-yhtyeen keikka peruttiin perjantaina viime tingassa Hämeenlinnan Aulangolla. Yhtye tiedotti asiasta Facebook-tilillään.

Popedan agentin Kari Pössin mukaan tieto sairastumisesta tuli vasta perjantai-iltana kello 17.40, minkä vuoksi varoitusaika jäi lyhyeksi. Pössin mukaan bändi ja tekniikka olivat jo valmiina paikalla.

Peruuntumisen syy on Pate Mustajärven sairastuminen. Sairauskohtauksesta ei ole kyse, vaan Pössin mukaan kyse on tavallisesta sairastumisesta. ”Minun tietoni on vain, että on sairas”, hän sanoo.

Popedalla on lauantai-iltana vielä suunniteltu keikka Vantaan Tikkurilassa, mutta sen järjestymisestä ei vielä Pössin mukaan ole tietoa.

”Seuraamme parasta aikaa tilannetta, ja luulen, että puolen päivän aikaan tiedetään”, Pössi sanoo.