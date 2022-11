Hurjan kysynnän tulos: Iron Maidenille lisäkeikka Tampereelle

Iron Maiden soittaa Tampereella ensi kesänä kaksi keikkaa Nokia-areenalla. Keikkojen lipunmyynti alkoi perjantaina.

Iron Maiden soittaa Tampereella kaksi keikkaa kesäkuussa 2023. Edellisen kerran yhtye soitti kaupungissa osana Somewhere Back In Time -kiertueettaan vuonna 2008.

Heavy metal -legenda Iron Maiden soittaa Tampereen Nokia-areenalla ensi kesänä yhden keikan sijasta kaksi. Ensin lauantaina 3. kesäkuuta ja sitten sunnuntaina 4. kesäkuuta.

Lisäkeikasta kerrottiin pian sen jälkeen, kun ensimmäisen keikan liput olivat tulleet myyntiin. Lipunmyynti alkoi perjantaina 4. marraskuuta kello 10. Lippujen hinnat alkavat 79,50 eurosta.

”Kovan kysynnän vuoksi pääsimme avaamaan melko nopeasti myyntiinlähdön käynnistymisen jälkeen lisäkeikan, johon on edelleen lippuja saatavilla”, tapahtumajärjestäjä Live Nationilta kerrotaan Aamulehdelle perjantaina ennen puoltapäivää.

Tampereen-keikat aloittavat brittiyhtyeen Future Past -kiertueen.

Iron Maiden on luvannut esittää kiertueellaan uusimman Senjutsu-albuminsa kappaleita. Lisäksi luvassa on musiikkia vuonna 1986 ilmestyneeltä Somewhere In Time -albumilta ja tietenkin Iron Maiden -klassikoita.

Yhtye tunnetaan muun muassa kappaleistaan Hallowed Be Thy Name, Fear of the Dark ja The Trooper.

Tampereella yhtye on esiintynyt viimeksi vuonna 2008.