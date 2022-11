Tampereellakin esiintyneen Migos-yhtyeen räppäri ammuttiin kuoliaaksi Houstonissa

Räppäri Takeoff oli paikallisella keilaradalla, kun paikassa alkoi tappelu ja joku avasi tulen.

Migos-yhtyeen räppäri Takeoff (kuvassa oikealla) on kuollut. Tässä kuvassa hän on yhtyeen jäsenten Offsetin (vasemmalla) ja Quavon kanssa Met-gaalassa vuonna 2018.

Migos-rap-yhtyeen jäsen Takeoff on kuollut, raportoivat viihdesivusto TMZ ja useat muut mediat.

28-vuotiasta muusikkoa ammuttiin kuolettavasti maanantain ja tiistain välisenä yönä Houstonissa Texasissa paikallisessa, hyvin suositussa biljardi- ja keilapaikassa.

Useiden lähteiden mukaan Migos ja yhtyetoverinsa Quavo olivat läsnä, kun paikassa puhkesi riita ja joku avasi tulen.

Takeoff, oikealta nimeltään Kirshnik Khari Ball, todettiin kuolleeksi jo tapahtumapaikalla. Myös kahta muuta ammuttiin ja heidät vietiin sairaalaan. Quavo ei vahingoittunut ammuskelussa.

Sosiaaliseen mediaan ladatussa kuvamateriaalissa näkyy Takeoffin näköinen hahmo, joka makaa liikkumattomana maassa. Quavo on polvistunut hänen ruumiinsa viereen ja huutaa apua.

Houstonin poliisi ei ole kertonut vielä toistaiseksi kuolleen henkilöllisyyttä.

Migos-yhtye on maailmankuulu rap-yhtye, jonka muodostavat räppärit Quavo, Takeoff ja Offset. Quavo on Takeoffin setä ja Offset on serkku.

Kokoonpanoa on sanottu merkittävimmäksi atlantalaiseksi rap-kokoonpanoksi sitten Outkastin.

Yhtye esiintyi yhdessä vuodesta 2008 lähtien nimellä Polo Club. Migos nousi maailmanlaajuiseen suosioon vuoden 2013 singlellään Versace.

Migos tunnetaan myös vuoden 2016 kappaleestaan Bad and Boujee, joka nousi Billboardin kärkeen, sekä Nicki Minajin ja Cardi B:n kanssa julkaistusta MotorSportista ja Draken kanssa tehdystä Walk It Talk It -hitistä.

Takeoff julkaisi urallaan myös soololevyn, joka vuonna 2018 nousi Yhdysvaltain listan neljänneksi. Viime kuussa hän julkaisi Unc & Phew -yhteislevyn Quavon kanssa. Maanantaina he olivat julkaisseet Messy-musiikkivideon.

Migos on vieraillut myös Suomessa, vuoden 2017 Blockfestissa. Se on ollut tulossa Suomeen useammankin kerran, esimerkiksi Ruisrockiin, Weekendiin ja viimeksi vuonna 2020 Blockfestiin, mutta keikat ovat peruuntuneet syystä tai toisesta.

Tapaus on herättänyt tuoreeltaan runsaasti huomiota.

Esimerkiksi nyrkkeilijä Chris Eubank Jr otti tapaukseen voimakkaasti kantaa Twitterissä.

”En voi uskoa, että sanon tämän taas. Mutta jälleen nuori musta tähti ammutaan ilman mitään syytä. Jonkin on tällä alalla todella muututtava. On hirveää nähdä, kuinka helposti ja usein ihmisiä kuolee.”