Aamulehti

Henry Rollins tulee Tampereelle keikalle ensi vuonna. Laulajana, muusikkona, näyttelijänä, koomikkona ja aktivistina tunnettu Rollins esiintyy Tullikamarin Pakkahuoneella 21. helmikuuta 2023.

Tampereen-keikan lisäksi hän esiintyy Helsingin Kulttuuritalossa 19. helmikuuta.

Erityisesti puhutuista lauluistaan tunnettu yhdysvaltalaistähti tuo Suomeen Good To See You 2023 -spoken word -kiertueensa.

Liput tulevat myyntiin torstaina 3. marraskuuta.