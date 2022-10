Jazzlegenda Ron Carterin keikka Tampereella peruuntuu

Jazzlegendaa paikkaa kuubalainen pianisti Ramón Valle.

Jazzlegenda Ron Carter ei esiinny ensi viikon Tampere Jazz Happening -tapahtumassa.

Carterin Foursight-kvartetin koko Euroopan kiertue on peruuntunut terveyssyistä. Maailman arvostetuimpiin kuuluvan jazzmuusikon piti esiintyä Tullikamarin Pakkahuoneella lauantaina 5. marraskuuta.

Carterin yhtyeen paikalla Tampereen jazztapahtumassa esiintyy pianisti Ramón Vallen kvintetti. Konsertin muut esiintyjät ovat ennakkotietojen mukaisesti Seppo Kantonen Bias ja Theo Croker Love Quantum.

Kuubalainen Ramón Valle on asunut 20 vuotta Hollannissa ja esiintynyt lukuisilla kansainvälisillä festivaaleilla. Vuonna 2018 Valle voitti Kuuban arvostetuimman Cubadisco Award -palkinnon albumillaan The Art of Two.