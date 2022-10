Iron Maiden tulee keikalle Tampereelle

Aamulehti

Rocklegenda Iron Maiden tulee Tampereelle ensi kesänä. Keikka järjestetään Nokia-areenassa 3. kesäkuuta 2023.

Tampereen-konsertti on osa brittiyhtyeen Future Past -kiertuetta. Kiertueen keikoilla Iron Maiden on luvannut soittaa aiemmin livenä kuulemattomia biisejä yhtyeen viimeisimmältä Senjutsu-albumilta. Sen lisäksi luvassa on musiikkia Somewhere In Time -albumilta ja tietenkin Iron Maiden -klassikoita.

Keikan lipunmyynti alkaa perjantaina 4. marraskuuta ja liput maksavat alkaen 79,50 euroa.

Iron Maidenin piti esiintyä Tampereella jo vuonna 2020 uudessa Rockfest-tapahtumassa, mutta ensin korona perui tapahtuman ja sitten se siirrettiin kokonaan pois Tampereelta. Yhtye esiintyi Hyvinkäällä viime kesänä.

Tampereella yhtye on esiintynyt viimeksi vuonna 2008 Ratinan stadionilla.