Uusi tamperelainen keikkapaikka julkisti ensimmäiset esiintyjänsä – mukana monta nimekästä artistia

Aikataulu Tavara-aseman keikkoja keväällä 2022

Pe 13.1. Saimaa

La 14.1. Dina Ögon (Ruotsi), Pambikallio

Pe 20.1. Olli Halonen

La 28.1. Stranger Things -teemabileet

To 2.2. Dungen (Ruotsi), Pekka Laine & The Enchanted

Pe 3.2. Aikakone, Movetron + DJ Lida Moeini (Radio Helsinki)

La 4.2. Arttu Wiskari

La 11.2. K40 Disco

Pe 17.2. Yona

Pe 24.2. Olavi Uusivirta

La 4.3. Pulse – The Finnish Tribute to Pink Floyd: Dark Side Of The Moon 50 vuotta

La 18.3. Ismo Alanko

La 25.3. Vesterinen yhtyeineen

Pe 14.4. Semmarit

La 22.4. Maustetytöt