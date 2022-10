Dancing Queen nosti koko Ison salin penkeistään – Katso tunnelmat Abban musiikille omistetusta illasta Tampere-talosta

Ellen Mäntynen ja Emmi Grönroos kuvailivat jo väliajalla konserttia ihanaksi ja huikeaksi. ”Tekisi mieli tanssia!” he sanoivat vain hetki ennen kuin koko salin väki nousikin pian väliajan jälkeen bändin mukaan tanssimaan. Kaksikko olisi toivonut Slipping Through My Fingers -kappaleesta pidempää versiota kuin potpurissa kuultu, sillä herkkä laulu saa helposti kyyneleet virtaamaan. Waterloo kuului myös tamperelaisten suosikkeihin.