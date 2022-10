Little Simz on onnistunut nostamaan itsensä Britannian tärkeimpien muusikoiden ja musiikintekijöiden joukkoon viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Brittiläinen suuri musiikkipalkinto Mercury Prize annettiin tänä vuonna räppäri Little Simzille. Palkinto tulee hänen uransa neljännestä levystä nimeltä Sometimes I Might Be Introvert.

Levy kertoo räppärin mukaan siitä, mitä on olla sisäänpäin kääntynyt ihminen ja nimenomaan sellainen introvertti, joka voi ilmaista ajatuksiaan vain taiteen kautta.

Palkinnonjakotilaisuudessa levy sai kiitosta muun muassa henkilökohtaisista ja poliittisista teemoistaan. ”Todella poikkeuksellinen albumi”, sanoi Simzin tilaisuudessa esitellyt dj Jamz Supernova The Guardianin mukaan.

Lontoossa asuva 28-vuotias räppäri ja näyttelijä Little Simz, oikealta nimeltään Simbiatu Ajikawo, on ollut Mercury-ehdokkaana kerran aikaisemminkin, vuonna 2019.

Simz on niin kutsuttu DIY-artisti, eli hän julkaisee levynsä oman levymerkkinsä kautta ilman suurten levy-yhtiöiden tuomaa apua ja näkyvyyttä. Hän on rakentanut kymmenen vuoden aikana uraansa sitkeästi ja onnistunut nostamaan itsensä Britannian tärkeimpien muusikoiden ja musiikintekijöiden joukkoon. Uusin levy on ollut Britannian listalla parhaimmillaan neljäntenä.

Aiemmin tänä vuonna Simz voitti Brit awards -gaalassa parhaan uuden artistin palkinnon.

Sometimes I Might Be Introvert -levyn on tuottanut Simzin lapsuudenystävä Inflo, joka on ollut tuottamassa muun muassa Michael Kiwanukan Mercury-palkinnon saanutta levyä sekä Adelen levyä 30. Helmikuun Brit award -gaalassa hänet valittiin vuoden tuottajaksi.

Mercury-palkinto jaetaan vuoden parhaalle brittiläiselle tai irlantilaiselle levylle. Arvoltaan se on 29 000 euroa. Aiempiin voittajiin kuuluvat muun muassa Pulp ja PJ Harvey.

Simzin lisäksi ehdokkaana oli tänä vuonna muun muassa megatähti Harry Styles.

Palkinto oli määrä jakaa jo 8. syyskuuta, mutta tilaisuutta lykättiin, kun Britannian kuningatar Elisabet kuoli samana päivänä.