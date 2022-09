Esiintyjämääränsä tuplannut Lost in Music alkaa keskiviikkona – Tässä viisi kiinnostavaa tärppiä runsaasta ohjelmasta

15. kerran järjestettävän Lost in Music -festivaalin ohjelmistossa on 120 artistia. Ympäri Tampereen keskustaa levittäytyvää festivaalia vietetään keskiviikosta lauantaihin.

Aamulehti

Lost in Musicin promoottori Pietu Sepponen sanoi viime viikolla Aamulehdessä, että ohjelmistossa on ”valtava joukko nousevia tähtiartisteja, jotka kannattaa nähdä livenä nyt, kun ne vielä mahtuvat pienemmille klubeille”. Pyysimme Sepposta nimeämään heistä kolme.

1. Ege Zulu

Ensisinglensä vuonna 2018 julkaisseen helsinkiläisen rap-artistin ”suosio on mennyt koko ajan ylöspäin”, Sepponen luonnehtii. Tästä todistaa muun muassa Ege Zulun helmikuussa saama YleX:n Läpimurto-palkinto. Lähiöelämästä, jalkapallosta ja muista tärkeistä asioista sanoituksia ammentava Ege Zulu yhdistelee musiikissaan afropoppia ja hiphopia ranskalaisesta musiikista vaikutteita saaneisiin soundeihin. Musiikin parissa pitkään työskennellyt artisti on tehnyt yhteistyötä myös isojen nimien, esimerkiksi JVG:n ja Gettomasan kanssa.

Ege Zulu esiintyy Pakkahuoneella torstaina 29. syyskuuta kello 21.45.

2. Erika Sirola

Sirola tunnetaan parhaiten saksalaisen Robin Schulzin vuoden 2018 Speechless-hitin solistina. Sirolan oma debyytti-ep who? ilmestyi elokuussa. Sirolalla on sopimus Warner Music Groupiin kuuluvan yhdysvaltalaisen levy-yhtiön Elektran kanssa, ja hän on kirjoittanut kappaleita ulkomaisille artisteille. Sepponen arvioi, että Sirolan kaltaiselta kansainvälisiä kontakteja solmineelta artistilta ”voidaan odottaa mitä tahansa”.

Erika Sirola esiintyy Klubilla torstaina 29. syyskuuta kello 20.15.

3. Cyan Kicks ja Stoned Statues

Hieman raskaamman musiikin puolelta Sepponen vinkkaa Pakkahuoneella perätysten soittavat yhtyeet Cyan Kicksin ja Stoned Statuesin. Vuodesta 2016 toiminut Cyan Kicks lisäsi tunnettuuttaan osallistumalla tänä vuonna Uuden Musiikin Kilpailuun Hurricane-kappaleellaan. Soundi-lehden Suomen lupaavimmaksi raskaan rockin bändiksi tituleeraama Stoned Statues julkaisi debyyttilevynsä huhtikuussa, ja sai heti ylennyksen myös Lost in Musicin suurimmalle lavalle: vuosi sitten bändi oli vielä paljon nykyistäkin tuntemattomampi ja soitti Maanalaisessa.

Cyan Kicks ja Stoned Statues esiintyvät peräkkäin Pakkahuoneella keskiviikkona 28. syyskuuta. Cyan Kicks aloittaa kello 20.30, Stoned Statues kello 21.45.

Tärppilistan täydentävät laajemmin tunnetut nimet:

4. Olympian keskiviikko

Olympiassa vietetään keskiviikkona festivaalin avajaisia tiiviin ja kiinnostavan esiintyjäjoukon voimin. Muusikkojen liiton helmikuussa vuoden artistina palkitsema, kansainvälistä tunnustusta oopperalaulajana kahminut Vilma Jää avaa ja suomalainen rockklassikko 22-Pistepirkko päättää illan. Välissä kuullaan ruotsalaista Diskopunkia, joka on yksi Lost in Musicin kolmesta ulkomaisesta esiintyjästä.

Olympia 28. syyskuuta: Vilma Jää kello 20.45, Diskopunk kello 21.45, 22-Pistepirkko kello 22.50.

5. Tullikamarin perjantai

Tullikamarin perjantai-iltaan on koottu Lost in Musicin ehkä nimekkäin esiintyjälista. Pakkahuoneen lavalle nousevat vuoroillaan Rosa Coste, Pehmoaino, Robin Packalen ja Cledos. Klubin puolelle illan todennäköisesti odotetuimman kappaleen saapuu esittämään Ramses II. Robineineen ja villieläimineen Tullikamarin perjantaikattaus puhuttelee laajaa yleisöä.

Pakkahuone 30. syyskuuta: Rosa Coste kello 21.45, Pehmoaino 22.45, Robin Packalen 23.45, Cledos 01. Klubi: Melo kello 22.15, Ramses II 23.15, Costee 00.15, Rony Rex 01.45.