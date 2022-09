Tampereelle tulevan Michael Bublén keikan liput maksavat halvimmillaankin 99 euroa – Missä menee kipuraja konserttilippujen hinnoissa?

Kysyimme, mistä liki sadan euron lippuhinta oikein koostuu. Jutun lopussa voit kertoa oman mielipiteesi: missä menee kipuraja ja kenen keikasta olisit valmis maksamaan paljon?

Aamulehti

Laulaja Michael Bublé saapuu konsertoimaan Tampereelle ensi maaliskuussa. Moninkertainen Grammy-voittaja nähdään Nokia-areenassa 8. maaliskuuta osana tähden Euroopan-kiertuetta. Konsertin liput maksavat halvimmillaankin 99 euroa.

Lue lisää: Uusi keikkajulkistus: Michael Bublé esiintyy Tampereella maaliskuussa

Michael Bublén konsertin tiedottaja Tomi Lindblom, mistä lipun hinta oikein koostuu?

”Se koostuu varmastikin kahdesta tärkeästä asiasta. Toinen on artistin palkkio. Tämäntyyppiset maailmantähdet eivät kovin edullisilla palkkioilla ympäri maailmaa liiku. Mitä korkeampi palkkio on, sitä korkeampi on tietysti lipun hinta. Toiseksi Nokia-areena on areenana vuokrahinnoiltaan ja ehdoiltaan varsin hinnakas. 90-prosenttisesti lipunhinta muodostuu artistin palkkiosta ja esiintymispaikan vuokrasta, sekä niihin liittyvistä teknisistä järjestelyistä. Tällaisella tähdellä pitää olla isot valot, äänisysteemit ja näyttävä show.”

Kuulostaa aika kalliilta, jos pariskunnan konsertti-ilta maksaa halvimmillaankin melkein 200 euroa. Aiotteko saada liput kaupaksi?

”Kyllä tietysti. Tällaiset maailmantähdet, on kyseessä sitten mikä tahansa genre, EDM tai viihdemusiikki, tuppaavat olemaan kalliita. Nykypäivänä kaikki kuljetuskustannukset ja muut ovat kasvaneet. Tämä kaikki valitettavasti sitten näkyy lipun hinnassa.”

Missä itse uskot lippujen hinnan kipurajan suomalaisilla nyt menevän?

”Sitä on vaikea sanoa. Sehän on artistikohtaista. En ole mitään tilastoa tehnyt, mutta jos alle kuudenkympin pääsee suomalaisen tai ulkomaisen supertähden areenakonserttiin, niin se on jo aika hyvin. Konserttisalikonsertit ovat erikseen. Ne rakennetaan muutenkin pienemmiksi.”

Kenen näkemisestä olisit itse valmis maksamaan Suomessa vaikka sata euroa?

”Maksaisin vaikka kaksisataa Adelesta Suomessa. Saksassa olen hänet nähnyt pari kertaa, ja maksoivat ne liput silloinkin, mutta jos hän siis olisi Suomessa.”