Tamperelainen musiikkitapahtuma tuplaa esiintyjämääränsä – Lokakuun vaihteessa Lost in Musicissa esiintyy peräti 120 pop-artistia

Ohjelmiston pääpaino on totuttuun tapaan läpimurron kynnyksellä olevassa suomalaisessa musiikissa.

Vuosi sitten Lost in Music aloitettiin Yeboyahin keikalla Tullikamarilla.

Aamulehti

Lost in Music täyttää Tampereen elävän musiikin klubit jälleen lokakuun vaihteessa 28.9.–1.10. Neljän päivän aikana nähdään 120 artistia yli 30 yksittäisessä tapahtumassa.

Luku on melkein kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna, jolloin koronarajoitukset olivat vielä voimassa pitkin syksyä. Silloinkin Lost in Musicin kävijämäärä nousi lopulta lähes 6 000:een, ja esiintymässä oli lähes 70 artistia.

Tänä vuonna festivaali järjestetään 15. kerran.

Uusia artisteja

Tapahtumapaikkoina toimivat tänä vuonna tamperelaiset elävän musiikin keikkapaikat Tullikamari, Olympia, G Livelab, Telakka, Yo-talo, Maanalainen, O’Connell’s, H5 ja Secret Sauceity.

Tapahtuman promoottori Pietu Sepponen ei lupaa paluuta vanhaan normaaliin vaan tapahtuman luonteeseen sopivan showcase-festivaalin, jossa musiikkitarjonta on pääosin uusinta uutta.

”Lost in Music katsoo tulevaisuuteen. 120 artistin ohjelmistossa on tuttujen ja turvallisten nimien vastapainoksi valtava joukko nousevia tähtiartisteja, jotka kannattaa nähdä livenä nyt, kun ne vielä mahtuvat pienemmille klubeille,” sanoo Sepponen.

Festivaalin vanhimpiin esiintyjiin kuuluu vuonna 1980 Utajärvellä perustettu 22-Pistepirkko. Tunnettuja nimiä löytyy myös Yonasta Robin Packaleniin, Mokomasta Vilma Jäähän, mutta suuri osa on vielä laajasti tuntemattomia suuruuksia. Ruotsista Tampereelle saapuu Anna Järvinen ja Discopunk sekä Britanniasta walesilainen Lemfrenck, mutta muuten ohjelmisto koostuu kotimaisesta musiikissa.

22-Pistepirkon PK Keränen saattaa olla Lost in Musicin kokenein esiintyjä.

Lost in Music on osa vuodesta 1989 Tampereella järjestettyä nelipäiväistä Musiikki&Media-ammattilaisfoorumia, joka kokoaa kaupunkiin ison joukon musiikin ja tapahtumateollisuuden ammattilaisia. Tänä vuonna Musiikki&Median ohjelmistossa on huomioitu erityisesti luovien alojen freelancerit.

Kaikki Lost in Musicin keikat kattavaa festivaaliranneketta on myynnissä Tiketissä. Ranneke oikeuttaa sisäänpääsyyn neljän päivän aikana jokaiselle keikalle, mikäli kyseisellä klubilla on saapumishetkellä tilaa.