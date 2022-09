Aamulehti

Joulukuussa Tampereelle saapuu Love Actually in Concert -esitys. Ideana on, että elokuva Love Actually, joka suomeksi tunnetaan nimellä Rakkautta vain, katsotaan valkokankaalta samalla, kun yli 60-henkinen orkesteri soittaa elokuvan musiikin lavalla.

Konsertti järjestetään Tampere-talossa 28. joulukuuta. Orkesterina on tukholmalainen Stockholm Concert Orchestra.

Love Actually in Concert on nähty vuosien mittaan eri puolilla maailmaa, esimerkiksi Britanniassa ja Australiassa. Suomessa esitys nähdään nyt ensimmäisen kerran.

Rakkautta vain on romanttinen brittikomedia, jossa seurataan toisiinsa nivoutuvien rakkaustarinoiden kehittymistä Lontoossa joulun alla. Elokuvan rooleissa nähdään muun muassa Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Bill Nighy, Alan Rickman, Emma Thompson, Keira Knightley ja Rowan Atkinson.