Haloo Helsinki esiintyy joulukuussa Nokia-areenassa – Liput myyntiin maanantaina

Huippusuosittu yhtye on vilahtanut Nokia-areenassa jo kahdesti. Nyt luvassa on iso areenakeikka.

Aamulehti

Haloo Helsinki! -yhtye esiintyy Tampereen Nokia-areenassa 5. joulukuuta.

Konsertti on osa yhtyeen yli vuoden kestänyttä Älä pelkää elämää -kiertuetta, joka huipentuu kolmeen areenakeikkaan. Muut areenat ovat Turun Gatorade Center ja Helsingin jäähalli. Turun-keikka on 3. joulukuuta, Helsingin 17. joulukuuta.

Liput tulevat myyntiin maanantaina 5. syyskuuta kello 9.

Haloo Helsinki! on ehditty nähdä Nokia-areenassa jo kahdesti. Yhtye esiintyi Iskelmägaalassa maaliskuussa ja soitti rohkean version Maamme-laulusta ennen Suomen avausottelua jääkiekon MM-kisoissa toukokuussa.

Haloo Helsinki! on perustettu vuonna 2006. Yhtye on julkaissut seitsemän albumia, joita on myyty yhteensä yli 300 000 kappaletta. Yhtyeen kappaleita on kuunneltu striimauspalveluissa yli 300 miljoonaa kertaa.

Yhtye teki kesäkuussa jättikeikan Olympiastadionilla. Sitä seurasi yli 35 000 katsojaa.