Vain viikko sitten Blockfestissä esiintynyt 50 Cent tulee Helsinkiin lokakuussa

Helsingin jäähallin keikka on osa räppärin Euroopan-kiertuetta.

Räppäri 50 Cent esiintyy Helsingin Jäähallissa lokakuussa. Keikka on osa räppärin Euroopan-kiertuetta. Suomesta 50 Cent jatkaa Norjan ja Ruotsin kautta Keski-Eurooppaan.

50 Cent esiintyi Tampereella Blockfest-festivaalilla vasta viikko sitten.

New Yorkilainen 50 Cent, oikealta nimeltään Curtis James Jackson III, nousi kuuluisuuteen vuoden 2003 Get Rich Or Die Trying -debyyttialbumillaan. Urallaan yli 30 miljoonaa albumia myynyt Jackson on tehnyt uran myös tuottajana ja näyttelijänä televisiossa ja elokuvissa.

Konsertin järjestävät ruotsalainen TADC ja suomalainen RH Entertainment.