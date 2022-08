Tuleeko Rammstein Tampereelle ensi kesänä? Ratinassa alustava varaus huhutulle päivälle, yhtye ei ole julkistanut vielä yhtään virallista päivämäärää – Lue, mitä asiasta tiedetään ja mitä ei

Rammstein tekee vuonna 2023 kiertueen Euroopassa, mutta ei ole lausunut aikatauluista vielä mitään virallista. Suomen lippu oli mukana elokuun alussa nähdyllä See you in 2023 -videolla.

Saksalaisen jättiyhtye Rammsteinin tulosta Tampereelle kesällä 2023 on huhuttu elokuun alusta asti. Facebookissa on julkaistu tapahtuma, jonka mukaan Rammstein esiintyisi Ratinan stadionilla 18. heinäkuuta.

Facebook-tapahtuman takana on kuusi epäluotettavaa, vain jokusten kymmenien tykkääjien Facebook-sivua. Tapahtuma on kuitenkin herättänyt valtavasti kiinnostusta, ja yli 30 000 ihmistä on reagoinut siihen.

Promoottori Rauha Kyyrö ei kommentoinut tapahtuman virallisuutta Aamulehdelle viime viikolla. Kyyrö ei kommentoinut myöskään Rammsteinin saapumista Suomeen. Kyyrö on ulkomaisia artisteja Suomeen tuovan Fullsteam Agencyn perustaja ja vuoden 2019 Rammsteinin Tampereen-konserttien promoottori.

Mitä tiedetään?

Internetissä on levinnyt viralliseksi väitettyjä listoja Rammsteinin vuoden 2023 Euroopan-kiertueesta toukokuusta asti. Suomen-keikkaa ei tuolla listalla näy, mikä on nostettu esiin huhumyllyssä.

Rammstein World, itseään suurimmaksi Rammsteinin fanisivustoksi kutsuva yhteisö, on kuitenkin kertonut, että monille fani- ja musiikkisivuille levinneet listat ovat valetta.

Rammstein ei ole julkaissut vuoden 2023 kiertueen konsertteja missään virallisessa kanavassa. Lippuja yhtye myy tällä hetkellä vain käynnissä olevan Pohjois-Amerikan-kiertueen keikoille.

Rammstein on kuitenkin vahvistanut palaavansa kiertueelle myös vuonna 2023. Tämän vuoden Euroopan-kiertueen viimeisellä keikalla 4. elokuuta esitettiin video, jossa luki See you in 2023. Videolla välähti Euroopan maiden lippuja.

Mukana oli Suomen lippu. Muut liput olivat Belgia, Liettua, Puola, Ranska, Tanska, Slovakia, Sveitsi, Alankomaat, Portugali, Italia, Espanja, Unkari, Itävalta ja Saksa.

Ratinassa varauksia

Tampereen kaupungin käyttämän Timmi-varausjärjestelmän mukaan Ratinan stadionin urheilukenttä on alustavasti varattu 13.–20. heinäkuuta. Alustavalle varaukselle ei ole selitettä. Toinen selityksetön alustava varaus on järjestelmässä ajanjaksolla 7.–13. elokuuta.

Yksi alustava varaus on myös ajanjaksolla 9.–17. kesäkuuta. Alustavan varauksen selite on konserttivaraus. European Masters Games -kisoille on varattu 2.–9. heinäkuuta, ja Blockfestille alustavasti 14.–23. elokuuta.

Aamulehti kysyi Tampereen kaupungin suurtapahtumatyöryhmään kuuluvalta tapahtumajohtaja Perttu Pesältä heinäkuun alustavasta varauksesta, joka on linjassa Facebookissa leviävän Rammstein-huhun kanssa. Pesä ei kommentoinut asiaa, eikä Rammstein-huhuja yleisestikään.