Koronan vuoksi peruttu uusi festivaali järjestetään vihdoin ensimmäistä kertaa Pyynikillä – Loppuunmyyty Festivaali-festivaali rakentuu kesäteatterin alueelle

Tapahtumaan tai Rosendahlin rannalle ei kannata viikonloppuna saapua autolla, sillä parkkipaikkoja ei ole. Kesäteatterille johtava tie ja kesäteatterin parkkipaikka ovat pois käytöstä keskiviikkoaamusta maanantai-iltaan saakka.

Aamulehti

Festivaali-nimeä kantava festivaali järjestetään Pyynikillä viikonloppuna. Loppuunmyydyssä kaksipäiväisessä tapahtumassa esiintyvät muun muassa Olavi Uusivirta, Vesta, Yona, Arppa, Maustetytöt, Ursus Factory, Ruusut, Chisu, Jesse Markin, Litku Klemetti, Pehmoaino ja Malla.

Festivaali järjestetään Pyynikin kesäteatterin läheisyydessä. Pyynikin ulkoilualueet, uimarannat sekä Hotelli Rosendahl sijaitsevat festivaalialueen välittömässä läheisyydessä.

Festivaalin päälava sijaitsee asfaltilla kesäteatterin parkkipaikalla. Toinen lava on parkkipaikan vieressä olevalla nurmialueella, joka sijaitsee parkkipaikan pohjoispuolella, rannalta katsottuna parkkipaikan yläpuolella. Länsipuolella festivaalialue rajoittuu kesäteatterin parkkipaikan reunaan eli ei esimerkiksi Rosendahlin hiekkarannalle tai pidemmälle Atlaspuistoon uimarannan parkkipaikoille saakka.

Festivaalin kolmas ja pienin lava sijaitsee Joselininniemessä kesäteatterin luona.

”Pyörivää katsomoa hyödynnetään sen verran, että se on käännetty Pyhäjärvelle päin. Yleisölle avautuu aika mieletön näkymä”, kertoo Festivaalin taiteellinen johtaja Aki Roukala.

Ruoka- ja juomapisteitä on sijoiteltu ympäri aluetta, mutta osa niistä sijaitsee kesäteatterin ravintolarakennusten luona.

Aki Roukala on sitä mieltä, että Pyynikin kesäteatterin alue sopii erittäin hyvin festivaalien järjestämiseen.

”Mielestäni se on yksi kauneimpia festivaalipaikkoja. Olen pyörinyt lasteni kanssa Rosendahlissa ja pohtinut, että tähän sopisi hienosti vähän persoonallisempi festivaali.”

Ei parkkipaikkoja

Festivaalille tai Rosendahlin alueelle ei kannata viikonloppuna saapua autolla, sillä festivaaleilla tai alueella ei ole autoille järjestettyä parkkialuetta.

Rosendahlin rannan yläparkkipaikka on viikonloppuna pyörä- ja sähköpotkulautaparkki, ja alueelle pysäköidyille autoille on tiistaina asetettu siirtokehotukset. Parkkipaikan tulee olla autoista tyhjä perjantaihin aamuseitsemään mennessä.

Uimarannan pienempi parkkipaikka on puolestaan viikonloppuna ainoastaan artisti- ja invapysäköinnin käytössä.

”Kehotamme ihmisiä saapumaan paikalle kävellen kaunista rantareittiä, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä”, Roukala sanoo.

Alueella on myös muita poikkeusjärjestelyjä festivaalin pystytyksen ja purun sekä festivaalipäivien aikana. Kesäteatterin parkkipaikka ja Jalkasaarentieltä kesäteatterille kulkeva tie ovat kokonaan pois käytöstä keskiviikkoaamusta maanantai-iltaan saakka.

”Myös asiakkailla kovat odotukset”

Taiteellisen johtajan Aki Roukalan fiilikset Festivaalin alla ovat mahtavat. Festivaali jouduttiin perumaan viime vuonna viime hetkellä.

”Meillä on ollut aikaa valmistautua emmekä tämän paremmin olisi voineet valmistautua. On siistiä, että tapahtuma on kaksi kertaa myyty loppuun ja että se päästään vihdoin järjestämään. Myös asiakkailla on kovat odotukset sen perusteella, että tapahtuma myytiin loppuun tuosta noin vain.”

”Odotan rehellisesti, että Festivaalista tulee yksi parhaista festareista, mitä täällä on. Ei tätä voi enää pilata mikään muu kuin sää ja sekin näyttää aika hyvältä.”