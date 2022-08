Tampereen Blockfestissa jonotettiin sisään jopa tunteja, ja järjestäjä vierittää syytä fiaskosta huijareille: Kuinka vakavasta ilmiöstä on todella kyse?

Perinteisesti lippuhuijausten määrä nousee dramaattisesti, kun tapahtuma on loppuunmyyty ja lipuille on ylikysyntää.

Festivaalien porteilla on tänäkin kesänä nähty pettyneitä ihmisiä, jotka ovat langenneet liian houkutteleviin lipputarjouksiin. Lippuhuijareiden viimeisin isompi vedätys oli viikonloppuna järjestetty Blockfest Tampereella.

Lue lisää: Blockfestiin on myyty kopioituja tai olemattomia lippuja – Huijauksista tehty jo kymmenkunta rikosilmoitusta

Tähän mennessä olemattomista tai väärennetyistä lipuista on tehty parikymmentä rikosilmoitusta Sisä-Suomen poliisille.

Alkeellisimmillaan lippuhuijaus tarkoittaa sitä, että internetin myyntipalstalle laitetaan ilmoitus myytävästä lipusta. Hyväuskoinen ostaja maksaa rahat tilille, mutta lippuja ei koskaan toimiteta, ja usein myyjän profiilikin on tiessään.

Toinen huijaustapa on se, että aito lippu on kopioitu joko tulosteena tai digitaalisesti ja myyty useille eri henkilöille. Myytyjen lippujen kopioidut QR-koodit tulevat usein ilmi vasta festivaaliranneketta lunastaessa, jolloin koodin haltijalle tulee ilmoitus jo lunastetusta lipusta.

Rikoskomisario Jani Ortamala Sisä-Suomen poliisista uskoo, että lippuhuijareita on liikkeellä useimmilla suomalaisilla festareilla.

”En usko, että Blockfest on mikään poikkeus, kyllä niitä paljon on. Varmasti samanlaisia lieveilmiöitä on liki kaikkien tapahtumien ympärillä.”

Myös Tiketin toimitusjohtaja Mirva Merimaa pitää Blockfestin lippuhuijauksista tehtyjen rikosilmoitusten määrää normaalina tapahtuman kokoluokkaan nähden. Järjestäjän ilmoituksen mukaan juhlijoita oli kaikkiaan 80 000.

Huijattavia olisi saattanut olla enemmänkin, sillä Sisä-Suomen poliisi varoitti huijareista sosiaalisessa mediassa muutamaa päivää ennen Blockfestin alkua, ja viestiä toistettiin ahkerasti eri tiedotusvälineissä.

Viimeisten viiden vuoden aikana festivaaleilla on havaittu säännöllisesti lippuhuijauksia, mihin on luonnollisesti syynä lippujen digitalisoituminen. Verkossa lippujen väärentäminen ja valeidentiteetin luominen helppoa, ja uskottavuutta hankitaan erilaisin keinoin.

Esimerkiksi kesällä 2018 Blockfest varoitti kävijöitä huijareista, jotka yrittivät myydä lippuja tapahtuman yhteistyökumppaneiden ja kuvitteellisten työntekijöiden kautta.

Tänä vuonna Blockfestilla oli lippuhuijareiden lisäksi muitakin ongelmia. Rannekejonot venähtivät useiden tuntien mittaisiksi, ja jonottajat olivat raivoissaan.

Lue lisää: Blockfestin rannekejonot ovat järjestäjälle pitkä miinus, mutta jonottajat ansaitsevat suuren kiitoksen

Myöhemmin järjestäjät selittelivät ruuhkaa teknisten ongelmien lisäksi väärennettyjen lippujen tarkastamisella.

”Asiaan vaikuttivat muun muassa merkittävä määrä huijauslippuja, joiden selvittelyyn meni yhdeltä ihmiseltä 5–30 min per lippu”, Blockfestistä viestittiin sosiaalisessa mediassa.

Toimitus ei tavoittanut Blockfestin järjestäjiä kommentoimaan asiaa.

Tänä kesänä Ruisrockissa viihdytti yleisöä muun muassa räppäri Megan Thee Stallion.

Lippuhuijauksia on vuosien aikana yritetty estää monin keinoin. Kunnianhimoisin hanke toteutettiin vuoden 2019 Ruisrockissa, kun lippujen väärinkäyttöä estettiin lippujen nimikoinnilla. Lippuihin tulostui ostajan nimi, ja lipussa lukevan sukunimen tuli täsmätä kuvallisen henkilöllisyystodistuksen kanssa.

Promoottori Mikko Niemelän mukaan käytäntöön päädyttiin tuolloin siksi, että edellisvuoden Ruisrockissa huijaustapauksia oli paljastunut poikkeuksellisen paljon.

Niemelän mukaan uudesta käytännöstä syntyi kuitenkin paljon lisävaivaa. Halutessaan nimen pystyi vaihtamaan lippuun, ja tämä se aiheutti sählinkiä sekä asiakkaille että järjestäjille.

”Siitä ei sitten koettu olevan niin paljon hyötyä siihen vaivaan verrattuna. Ja se kerta jäi ainoaksi.”

Mirva Merimaan mukaan tänä vuonna millään festivaaleilla ei tiettävästi ole vaadittu henkilöllisyyden todistamista.

Juuri tällä hetkellä lippuhuijauksia ei pidetä alalla valtavana ongelmana, vaikka Blockfestin tapaukset ovat paljon julkisuutta saaneetkin.

Esimerkiksi Ruisrockissa lippuhuijauksia oli tänä kesänä korkeintaan joitakin kymmeniä eli huomattavasti huippuvuosia vähemmän. Niistäkin osa oli tapauksia, joissa aiempana kesänä koronaperuutuksen takia käyttämättä jäänyt lippu oli palautettu, mutta myyty sitten uudelleen.

”Osa niistä voi olla ihan vilpittömiä unohduksiakin. Ostaja ei ole muistanut ottaneensa lipusta jo rahat takaisin”, Niemelä epäilee.

Maailmalla lippuväärennökset voivat olla suurtakin bisnestä, mutta Suomessa puuha vaikuttaa olevan enemmänkin puuhastelua kuin ammattimaista toimintaa.

Osin syynä voi olla koronapandemian aiheuttama kysynnän hyytyminen, ja huijausten määrä voi taas lisääntyä, kun tapahtumia aletaan myydä loppuun. Tänä vuonna loppuun myytyyn Blockfestiin päteekin vanha sääntö: Sen mukaan huijausten määrä nousee dramaattisesti, kun lipuille on ylikysyntää.

Tuolloin myös huijauksista mahdollisesti saatava hyöty luonnollisesti kasvaa. Rikoskomisario Jani Ortamala kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on aina rikos, ja että siitä voi jäädä kiinni ihan oikeasti.

”Kaupoissa raha vaihtaa omistajaa, ja rahaliikenteestä jää aina jälki. Sitä jälkeä voidaan sitten seurata”, Ortamala sanoo.

Miten lippuhuijareilta voi sitten välttyä? Helpoin tapa on tietysti ostaa ne lippukaupasta.

Poliisin perinteisen neuvon mukaan yksityiseltä henkilöltä ostettaessa kannattaa kaupat tehdä mahdollisuuksien mukaan kasvokkain. Ja jos on ostamassa pdf-lippua, kannattaa pyytää myyjää lähettämään myös tilausvahvistus.

Myyjän henkilötiedot kannattaa ottaa ylös, ja maksu kannattaa maksaa tilille, ei käteisenä.

”Lisäksi liian hyviin tarjouksiin kannattaa aina suhtautua varauksella”, rikoskomisario Ortamala muistuttaa.

Eri lippukaupoilla on myös omat palvelunsa, joissa liput voi vaihtaa turvallisesti. Esimerkiksi Tiketin Liputon-palvelussa lipun vaihto onnistuu siten, että vanha lippu mitätöidään ja uusi lähetetään ostajalle.

Sääntönä on, että lipun hinta saa olla korkeintaan 20 prosenttia alkuperäistä korkeampi.

”Tällä hetkellä myyjältä peritään palvelusta kymmenen prosentin provisio”, Merimaa sanoo.