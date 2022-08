Loppuunmyydyn Blockfestin huipennus on alkanut, tässä jättiseurannassa kaikki kuvat ja tunnelmat - Päivä alkaa rauhallisesti, seuraamme hetki hetkeltä yöhön asti

Blockfestiä juhlitaan Tampereen Ratinassa perjantaina ja lauantaina 19.–20. elokuuta. Tässä jutussa pääset seuraamaan festivaalin toisen päivän tapahtumia keskipäivästä pitkälle yöhön saakka.

Aamulehti

Tervetuloa mukaan seuraamaan Blockfestin toista päivää!

Lauantaina festivaalin kruunaa Lil Uzi Vertin show. Ratinan stadionilla nähdään myös JVG, Cledos, Evelina, Sexmane ja Costee.

Park Stagen eli puistolavan Ratinanniemessä valtaavat Saint Jhn, Bbno$, Gasellit, Kube, Melo ja Lyömättömät.

Kolmannella lavalla eli Street Stagella nähdään SMC, Cherrie, A36, Ege Zulu, NCO, Costi, Jambo, Kalle Kinos, Fresh ’22, F, Rosa Coste ja MC Koo.

Koko tapahtuman pääesiintyjä oli 50 Cent, joka veti oman shownsa eilen.

Seuranta: Blockfestin lauantai

14.00: Costee avaa stadionin lavan tarjonnan lauantaina. Ajankohtaan nähden keikka on kerännyt hyvän kokoisen (silti valtavalla alueella pienen näköisen) yleisön ja väkeä valuu lavan eteen jatkuvasti.

13.34: Päivä on alkanut rauhallisesti. Lyömättömien keikka puistolavalla on hyvässä vauhdissa. Alueella on vielä rauhallista, mutta lavan edustalta löytyy jokunen fiilistelijä.. Aurinko lämmittää, mutta lempeä tuulenvire tekee säästä mukavan. Päivän ja sään odotetaan kuumenevan illan edetessä.

12.00: Blockfestin toinen ja viimeinen päivä alkaa tästä, tervetuloa seuraamaan. Portit saatiin tänään ajallaan auki.

Pääporteilla Ratinan stadionin luona ei kuitenkaan ole vielä ketään.

Tampereen keskustassa tunnelma on kaikkinensa rauhallinen. Eilisillan jäljet näkyvät satunnaisten kulkijoiden ja yleisen epäsiisteyden muodossa.