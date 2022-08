Villi huhu liikkeellä: Rammstein tulee Tampereelle jälleen ensi kesänä – kysyimme promoottorilta, pitääkö tieto paikkansa

Facebookissa löytyy jo tapahtuma yhtyeen Tampereen-keikalle. Levy-yhtiön promoottori ei vahvista tapahtuman virallisuutta.

Rammstein-yhtyeen faniyhteisön mukaan saksalainen metalliyhtye esiintyy jälleen ensi kesänä Tampereella. Vahvistamattomien tietojen mukaan paikkana olisi Ratinan stadion ja keikkapäivä olisi 18.7.2023. Tapahtumasta löytyy myös Facebook-tapahtuma, joka on lyhyessä ajassa herättänyt kovasti kiinnostusta.

Yhtyeen toukokuun alussa julkaisemissa vuoden 2023 kiertueen päivämäärissä ja keikkapaikoissa Tamperetta ei kuitenkaan mainita. 13.7.2023 Rammstein esiintyy Varsovassa Puolassa ja 19.7.2023 Saksan Münchenissa.

Aamulehti soitti promoottori Rauha Kyyrölle. Hän on ulkomaisia artisteja Suomeen tuovan Fullsteam Agencyn perustaja ja vuoden 2019 Rammsteinin Tampereen-konserttien promoottori.

Onko Rammstein saapumassa Suomeen?

”Puhutaanko nyt virallisesti vai epävirallisesti?”

Virallisesti.

”Sitten minulla ei ole mitään vastattavaa.”

Onko Facebookissa julkaistu tapahtuma virallinen ja ovatko sen tiedot oikeat?

”Ei ole vastattavaa.”

Edellisen kerran vuonna 2019

Huhut Rammsteinin mahdollisesta Suomen-keikasta lähtivät liikkeelle yhtyeen Euroopan-kiertueen viimeisestä konsertista Belgiassa 3. elokuuta. Sen päätteeksi yhtye näytti screeneiltä viestin See you in 2023 ja samalla taustalla välkkyi eri maiden lippuja. Niiden joukossa oli myös Suomen lippu.

Rammstein esiintyi Tampereella Ratinan stadionilla elokuussa 2019 kahdessa konsertissa. Kummatkin konsertit olivat loppuunmyytyjä.

