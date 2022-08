Yksi maailman tunnetuimmista kitaristeista on juuri nyt levyttämässä Tampereella – Kysyimme, mitä on tekeillä: ”Sankarillinen sinfoniaorkesteri levyttää minun sakeita sävellyksiäni”

Kitaravirtuoosi Steve Vai hehkutti Suomen-vierailuaan sosiaalisessa mediassa maanantaina.

Aamulehti

Suomi ja Tampere saivat taas ansaitsemaansa huomiota, kun yhdysvaltalainen rockkitaristi Steve Vai hehkutti sosiaalisessa mediassa miljoonille seuraajilleen Suomea ja sankarillista Tampere Filharmoniaa.

”Olemme nyt täällä ja Suomi rokkaa! Olen täällä levyttämässä Tampere Filharmonian kanssa 10 päivää putkeen. On taas orkesterin aika, ja tämä sankarillinen 100 soittajan sinfoniaorkesteri levyttää minun sakeita ja abstrakteja sävellyksiäni”, Steve Vai hehkutti maanantaina Facebook-tilillään vapaasti suomennettuna.

Tilutuksen mestari

New Yorkissa vuonna 1960 syntynyt kitaristi, säveltäjä ja musiikkituottaja on esiintynyt ja tehnyt musiikkia sekä soolona että useiden nimekkäiden kokoonpanojen kanssa jo vuosikymmeniä.

Uransa hän aloitti 1970-luvulla Frank Zappan kitaristina. Vuonna 1986 hän liittyi Van Halenin entisen laulusolistin David Lee Rothin yhtyeeseen. Sen jälkeen hän soitti brittiläisen Whitesnaken riveissä.

Suomi on Steve Vaille ennestään tuttu. Vuonna 2018 hän esiintyi Espoon kulttuuritalolla.

Kyseessä tilaustyö

Kitaristina Steve Vai tunnetaan erityisesti virtuoosimaisesta tilutuksesta. Hänet on palkittu Grammylla kolmasti: vuosina 1993, 2001 ja 2008. Hän on myös kehittänyt oman, seitsenkielisen kitaramallinsa Ibanez Universen.

Tampere Filharmonian viestintäsuunnittelija Leena Mäki-Suominen vahvistaa, että Tampere Filharmonialla on parhaillaan käynnissä ”musiikillinen rupeama” Steve Vain kanssa.

”Tampere Filharmonia tekee levytyksiä säännöllisesti, pääasiassa omia levytyksiään. Klassinen musiikki on niissä pääasiallinen genre, mutta myös erilaisia tilaustöitä tehdään. Yhteistyö Steve Vain kanssa on yksi esimerkki sellaisesta. Orkesteri on mukana tässä aika laajalla kattauksella. Tänä vuonna Tampere Filharmonia on levyttänyt myös Jouni Kaipaisen musiikkia Hannu Linnun johdolla. Lokakuussa saa puolestaan ensi-iltansa Supermarsu 2 -elokuva, jonka musiikin Tampere Filharmonia äänitti viime vuonna, Mäki-Suominen sanoo.