”Kun vanhat diggarit ovat hoitaneet lapset ja asuntolainat, niin alkaa taas olla power metallin aika” – Stratovarius laulaa nyt ilmastonmuutoksesta

Suomalaisen metallin kivijalka Stratovarius ei laula lohikäärmeistä vaan ilmastonmuutoksesta ja ihmiskunnan selviytymisestä

Timo Kotipellolla on hiki. Kova hiki. Vaikka keikka loppui jo parisen tuntia sitten, kuumottaa Lappajärven laulutaiteen shemeikkaa yhä. Ihme se ei toki ole, sillä komeasti yli hellerajan kivunneissa lukemissa vedetty kunnollinen suohonlaulanta vetää hikiseksi ammattilaisenkin.

Toki hikeen saattaa olla syynä myös se, että Kotipellon yhtye, suomalaisen power metallin junttapaalu Stratovarius soitti haastattelua tehtäessä vasta kuudennen keikkansa liki kahden vuoden tauon jälkeen. Rutiini on vielä hieman hakusessa.

”Totta kai odotettiin innoilla, että koska päästään keikoille. No, sitten kun keikat lopulta alkoivat, niin mehän oltiin ihan huuli pyöreänä, että mitenkäs näitä oikein tehtiinkään”, Kotipelto summaa.

Sen verran pitkä keikkatauko oli maailman pariin kertaan kiertänyttä mikrofonimikkoakin ammatistaan vieraannuttanut, että kappaleiden kanssa joutui olemaan ”sopivasti varpaillaan”.

”Toisaalta se on ihan hyväkin, ettei ihan automaatilla vedä. Varsinkin uusien kappaleiden kanssa piti olla tarkkana.”

Yhdessä jammaillen

Uusilla kappaleilla Kotipelto tarkoittaa syksyllä ilmestyvän Survive-levyn ralleja. Kyseessä ei olekaan mikään hutiloitu tekele, sillä edellisestä, Eternal-nimeä kantaneesta studiolevystä ehti kulua seitsemän vuotta. Toki välissä ilmestyneelle Enigma Intermission II -kokoelmalevylle tehtiin kolme uutta kappaletta.

”Levy-yhtiöhän tietysti olisi halunnut, että levy olisi tullut jo aikaisemmin. Me kuitenkin päätimme, että levyjä on tullut sen verran tehtyä, ettei mitään keskeneräistä julkaista. Ja totta kai tässä oli tämä pandemia ja sitä ennen kiertueita ja mitä kaikkea”, Kotipelto pohtii.

Artistien mielestä uusin, arvostelijoiden palstoilla korkkaamaton – ja morkkaamaton – levy on aina uran paras. Kotipelto tuntuu kuitenkin olevan aidosti innoissaan uudesta levystä, joka tehtiin ”uudella metodilla”, joka oikeastaan on vanha metodi.

”Muutettiin säveltämistapaa, eli ruvettiin säveltämään kimpassa, mitä ei käsittääkseni koskaan tämän bändin historiassa ole tehty. Aikaisemmin jokainen on tehnyt omat biisinsä, joita sitten on tarjonnut bändille.”

Kotipelto muistuttaa, että juuri näinhän vanhat hard rock -suuruudet kuten Deep Purple tai Rainbow usein levynsä tekivät: yhdessä studiossa jammaillen.

Monet rock-bändit tekivät levyjään pandemian keskellä niin, että biisiraakileita hiottiin omassa kotistudiossa, ja aihiot lähettiin sitten sähköpostitse muille kuunneltaviksi ja muokattaviksi. Kotipelto myöntää, että musiikkia toki syntyy tuollakin tavalla, mutta metodin ystävä hän ei ole.

”Siitä puuttuu se suora vuorovaikutus. Biisi tupsahtaa jonnekin Dropboxiin, ja sitten sitä kommentoidaan muutaman päivän päästä, jos ylipäänsä muistetaan jotain sanoa. Se on semmoista soutamista ja huopaamista.”

Selviytyykö ihmiskunta?

Vaikka Survive on musiikillisesti ehtaa power metallia, sanoitukset eivät sitä ole. Mielikuvitusmaailmojen, lohikäärmeiden tai viikinkisoturien sijasta levy peilaa maailman nykytilaa.

”Nimellä on kaksi tarkoitusta, tai oikeastaan kolme. Ensimmäinen merkitys on tietysti se, että me olemme huolissamme siitä, selviääkö ihmiskunta. Esimerkiksi World on Fire -kappale kertoo ilmastonmuutoksesta ja on aika synkkä.”

”Kyllähän me tämän ikäiset äijät varmaan pärjäämme vaikka tapahtuisi mitä, mutta meidän lapsillamme ja lapsenlapsillamme on sitten jo vaikeampaa. Kyllä minua hävettää, että ihmiset ajattelevat tulevaisuudessa meidän sukupolvemme tuhonneen tämän planeetan.”

Kotipelto muistuttaa, ettei Stratovariuksen tarkoituksena ole saarnata vaan herättää ihmisiä ajattelemaan.

”Kyllähän me voitaisiin kirjoittaa jotain höpöhöpöä ihan joka tekstiin, eikä se musiikkia huonontaisi, mutta jos tekstin tekee sellaisista asioista, jotka oikeasti liikuttavat sinua”, kokonaisuus on vahvempi.

Nimen toinen merkitys liittyy historiaan. Survive on vuonna 1984 perustetun Stratovariuksen 16. levy, eikä yhtyeessä ole enää mukana ainoatakaan alkuperäisjäsentä. Nykyisistä jäsenistä pisimpään rivissä on ollut Kotipelto, joka aloitti vuonna 1994. Silti eteenpäin mennään.

”Survive tarkoittaa myös bändiä. Tämä on meidän statement (lausunto).”

Mutta mikäs se kolmas merkitys sitten on?

”Öh, levyn nimessä on seitsemän kirjainta, niin kuin meillä on ollut jo vaikka kuinka monessa levyssä. Ja sehän sopii, kun oli se seitsemän vuoden taukokin”, Kotipelto nauraa.

Metallin aika

Kotipelto on pitkän uransa aikana nähnyt metallimusiikin nousut ja laskut. Kun grungena tunnettu musiikkityyli tuli ja tappoi tukkametallibändejä solkenaan 1980-luvun lopulla, 18-vuotias nuorukainen oli kauhuissaan.

”Vihasin grungea. Silloin sanottiin, että heavy häviää kokonaan, ja minä olin, että mitä hemmettiä, nytkö menee sitten Iron Maidenit ja kaikki muut hyvät bändit. No, eiväthän ne tietenkään mihinkään menneet, mutta grunge meni.”

Kotipelto uskoo vahvasti, että perinteitä kunnioittavalle power metallille löytyy edelleen yleisöä.

”Keikoilla, niin kuin nyt tänäänkin, näkee nuorta väkeä. Ja uskon myös, että monet sellaiset tyypit, jotka ovat aikoinaan meistä diganneet, olisivat nyt valmiita palaamaan messiin, mutta eivät välttämättä edes tiedä, että me olemme vielä olemassa. On tullut lapsia, asuntolainoja ja kaikkea, mutta nyt kun ne on hoidettu, olisi taas aikaa power metallille.”