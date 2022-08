Idealismia tarvitaan sodankin aikana, uskoo punklegenda Pelle Miljoona: ”Jos on vain musertava tietoisuus tästä ajasta, se on helvetin masentavaa”

Pelle Miljoona esiintyy Tampereen G Livelabissa 20. elokuuta. Aamulehti näyttää keikan tilaajilleen suorana lähetyksenä. Tässä haastattelussa yli 40-vuotisen uran tehnyt artisti puhuu sodasta, työstä ja moottoritiestä.

Aamulehti

Yksille pasifistiset ajatukset ovat punainen vaate, kun Venäjä käy sotaa Euroopassa, mutta toisten mielestä ne voivat olla taas tärkeämpiä kuin aikoihin.

Oli miten oli, aihetta ei tule mieleen sivuuttaa, kun saa tilaisuuden haastatella Pelle Miljoonaa. 67-vuotias suomipunkin pioneeri on hippiaatteen kasvatti, ja sen henki elää hänessä edelleen. Viimeksi kesäkuussa ilmestyi single nimeltään Rock rauha ja rakkaus.

”Se on tehty ennen Ukrainan sotaa. Mutta tilanne on jo vuosikausia ollut aika, sanoisinko ahdistava”, Pelle Miljoona sanoo.

Kuka? Pelle Miljoona Suomalaisen punkmusiikin edelläkävijä, rockmuusikko ja kirjailija. Aloitti uransa 1970-luvun lopulla. Syntynyt vuonna 1955 Haminassa. Oikealta nimeltään Petri Tiili. Julkaissut kokoelmat mukaan lukien noin 50 albumia lukuisten eri kokoonpanojen kanssa. Tunnetuimpia kappaleita ovat mm. Moottoritie on kuuma (1980), Väkivalta ja päihdeongelma (1978) ja Juokse villi lapsi (1980). Seuraava albumi Kaakon toteemi julkaistaan alkusyksyllä. Sen takana oleva Pelle Miljoona Band koostuu haminalaisista soittajista.

Idealismi

Pelle Miljoona on sen verran merkittävä rauhanaatteen edustaja, että Helsingin Sanomien toimittaja kysyi toukokuussa kolumniinsa hänen Nato-kantaansa. Kanta on myönteinen. ”Putin ajoi meidät Natoon”.

Kolumnissa pohdittiin, miltä suomalaisen punkin sodanvastaiset klassikkokappaleet kuulostavat nyt. Pelle Miljoonan sanoituksista käsittelyssä oli vuoden 1978 Ei oo järkee mennä armeijaan.

Venäjän hyökkäyssota on aiheuttanut suurta liikehdintää suomalaisenkin maanpuolustuksen kentällä, yksittäisten kansalaisten tasolta alkaen. Reserviläistoiminnan suosio on kasvanut räjähdysmäisesti ja maanpuolustustahto on ennätyskorkealla, mutta myös reservistä siviilipalvelukseen siirtyneiden määrä on moninkertaistunut. Kommenttikentät jälkimmäistä ilmiötä koskevissa uutisissa ovat olleet paikoin rumaa luettavaa.

Emme pinnallisuuden pelossa sukella Pelle Miljoonan kanssa puhelimitse liian syvälle politiikkaan ja sodan oikeutuksen filosofiaan – ”v***n monimutkainen asia, olen vain muusikko” – mutta muutaman kommentin verran taiteilija ajatuksiaan avaa.

”Siviilipalveluksen käynyt ihminen on yhtä arvokas kuin armeijan käynyt ja voi toimia isänmaan, vapaan maailman ja demokratian hyväksi”.

Rock rauha rakkaus -kappaleessa toivotetaan rockille, rauhalle ja rakkaudelle hyvästit. Hiipuuko sanoittajankin toivo jo?

”Nämä ovat niin isoja kysymyksiä, että luulen, ettei kukaan pysty vastaamaan. Olen pohjimmiltaan optimisti ja joissain määrin idealisti. Tietynlainen usko huomiseen ei ole koskaan järkkynyt, vaikka ajat ovat todella synkät nyt.”

”Ihmiset kaipaavat nykyaikana tietynlaista idealismia ja uskoa siihen idealismiin. Give peace a chance, kuten John Lennon sanoi. Jos on vain musertava tietoisuus tästä ajasta, se on helvetin masentavaa.”

Rauhanviesti läpäisee koko Pelle Miljoonan tuotannon. Tätä aikaa hän kuvaa todella synkäksi. Arkistokuva on otettu Helsingissä vuonna 2015.

Ikihonka

Pelle Miljoona on tuottelias ikihonka. Ura käy jo viidettä vuosikymmentä, mutta levyjä ja romaaneja syntyy tasaiseen tahtiin. Jo mainittu Rock rauha rakkaus on osa syksyllä ilmestyvää Kaakon toteemi -levyä.

”Touhu on kirkastunut tässä vuosikymmenten varrella. Soitan rokkibändissä ja kirjoitan romaaneja. That’s what I do. Se on missioni tällä planeetalla tähän aikaan.”

”Olen tähän tyytyväinen. Tulee hyvä fiilis, kun skeida irtoaa skeidasta.”

Bändiä Pelle Miljoona on vaihtanut poikkeuksellisen tiuhaan. Läpimurto tapahtui Pelle Miljoona & N.U.S. -kokoonpanolla, tunnetuimpien joukkoon kuuluvat myös Pelle Miljoona Oy ja Pelle Miljoona & Rockers.

Pelle Miljoona Oy:n 40-vuotiskiertue huipentui Helsingin jäähallissa tammikuussa 2019. Kuvassa Sami Yaffa, Pelle Miljoona ja Andy McCoy.

Kaakon toteemin takana on levyn nimen arvoisesti haminalaisista koostuva yhtye, Pelle Miljoona Band. Se on ollut virallisesti koossa vain hetken mutta oikeastaan jo pienen ikuisuuden. Esimerkiksi basisti Timo Hyle kävi Pelle Miljoonan kanssa jo kansakoulua, kitaristi Harri Tynin kanssa soitettiin yhdessä lukiossa.

Tampereella Pelle Miljoona nähdään Haminan akustiikka -nimisen yhtyeen kanssa. Se on käytännössä rockhenkisen Pelle Miljoona Bandin laajennettu ja akustinen versio. Nokkamies naurahtaa, kun kysytään, millaisena hän bändihistoriansa näkee, sekavana vyyhtinä vai jonakin muuna.

”Tuohon voisi siteerata Rane Raitsikkaa (kitaristi Harri Jäntti): kaikenlaista etukenoa on nähty.”

”Mahtavaa on ollut tutustua kaikenlaisiin muusikoihin, siinä on nähnyt kaikenlaista. Kiertäminen rockbändinä on aika touhua, jos et diggaa siitä tai ole pönttö, niin sitä on vaikea tehdä vuosikymmenestä toiseen. Välillä jollain tulee kilsat täyteen ja sitten pitää tehdä jotakin muuta.”

Moottoritie

Yhtye kuin yhtye, Pelle Miljoona veivaa kyllä joka keikalla isoimmat klassikkonsa. ”Ja ihan mielellään siis. Ne on hyviä rokkibiisejä, ja jengi odottaa niitä.”

Tyystin soolona tehdyillä keikoilla voi olla hieman kiusallista, jos kuulijoita eivät kiinnosta kuin radiohitit.

”On haastavaa rämpyttää yksin kitaraa jossain pubinnurkassa, jos soittoaikaa on tunti ja ekan biisin jälkeen aletaan jo vinkua sitä saatanan moottoritietä.”

Pelle Miljoona tulee Tampereen G Livelabiin keikalle perjantaina 20. elokuuta. Aamulehti näyttää keikan tilaajilleen suorana lähetyksenä.